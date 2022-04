Amalia Enache i s-a spovedit lui Mihai Morar. Ce a declarat despre relația cu tatăl fetiței sale, Alma

Amalia Enache este destul de discretă cu viața ei personală. De-a lungul timpului s-au făcut tot felul de speculații în legătură cu relațiile sale. Presa a început să scotocească mai ales atunci când s-a aflat că prezentatoarea de la PRO TV a rămas însărcinată.

Amalia Enache, destăinuiri emoționante în podcastul lui Mihai Morar

S-a aflat că omul alături de care și-a construit o familie ar fi Claudiu Anghel, make-up artist în trecut la PRO TV. Cei doi s-au cunoscut, de altfel, datorită jobului pe care știrista îl are.

Amalia a spus că a știut de la bun început care este cel mai bun om din lume cu care poate să conceapă un copil. Vedeta a mărturisit că în cazul ei chiar se poate vorbi despre două suflete pereche și nu regretă nicio clipă deciziile pe care le-a luat în dragoste.

„Noi credem că suflete pereche e neapărat ceva într-o poveste clasică și definitivă. Fiecare poveste de iubire are un timp al ei. Ea rămâne suspendată în timpul ăla. Unele povești de iubire am crede că se încheie. Ele rămân acolo pentru totdeauna”, a spus Amalia Enache în

a vrut să știe dacă în cazul Amaliei sufletele pereche trăiesc cu adevărat împreună, spunând că de multe ori se întâmplă ca relațiile să funcționeze diferit.

„Noi trăim împreună cu acest copil”

Amalia a dat un răspuns diplomat, confirmând faptul că nu mai este împreună, fizic, cu partenerul ei. „Noi trăim împreună cu acest copil. Deci, nu e nici măcar atât de spectaculos pe cât…”, a mai spus Amalia Enache.

Vedeta PRO TV a mai zis că a interesat-o gura lumii legat de povestea ei de iubire în măsura în care lucrurile care se spuneau o afectau pe Alma, fata ei. Claudiu Anghel s-a stabilit în Argentina, acolo unde muncește ca make-up artist în continuare.mih

Enache a vorbit și despre pierderea părinților ei. Dacă la tatăl ei se aștepta, când i-a murit mama a fost extrem de bulversată. Până să plece părinții ei dincolo, Amalia spune că era o cu totul altă persoană, iar apoi s-a schimbat destul de mult.

„Să plâng despre mine asta este ceva ce foarte greu reușesc. Un an de terapie m-am plâns, cu asta m-am ocupat. Am avut o perioadă când am fost foarte bulversată, ieșeam foarte mult în oraș, mi-am făcut o gașcă, dar nu eram nicăieri, fugeam de tot, eu nu eram. Ne învață psihologii, preoții să ne trăim doliu, l-am trăit un pic greșit, eu nu am stat din prima cu mine”, a spus Amalia despre momentele de după moartea părinților.