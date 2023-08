Amintiri înfiorătoare pentru Dana Roba. Ultimele cuvinte pe care Daniel Balaciu i le-a spus înainte să o lovească fără milă cu ciocanul în cap

Dana Roba nu-și poate stăpâni emoțiile ori de câte ori își amintește de propriul soț. A scăpat cu viață din mâinile călăului său, dar trauma trăită o va urmări pentru totdeauna.

Amintiri înfiorătoare pentru Dana Roba. Ce i-a spus Daniel Balaciu înainte să o lovească fără milă

Coșmarul prin care a trecut Dana Roba a îngrozit o țară întreagă. Cu atât mai mult, cu cât ea și soțul său pozau într-o familie fericită. Nimeni și nimic nu ar fi putut prevesti tragedia din noaptea neagră a atacului.

Make-up artista a găsit puterea de a merge mai departe, desi pe chip poartă și acum urmele atacului. E decisă să lupte pentru binele fetițelor ei și face tot posibilul să ducă din nou o viață normală. Va face toate operațiile necesare recuperării sale, merge la terapie și pentru a le asigura copilelor sale tot ce au nevoie.

„Vreau să mori, să te văd întinsă, moartă pe masă. Mori! Tu nu mori, mă, odată?”

Dana Roba a povestit recent ce s-a întâmplat în noaptea în care a fost bătută cu bestialitate de propriul soț. Sunt amintiri dureroase pe care din păcate, nu le va uita tot restul vieții.

„Mi-am dat seama cu cine stau în casă. Efectiv, s-a transformat în demon. A început să mă înjure foarte dur, ‘proastă’, în toate felurile. Nici nu pot să reproduc înjurăturile, că sunt prea dure. Când mi-a dat primul ciocan în cap, aici am o crăpătură foarte mare, m-am întors și am apucat să văd geamul și am văzut că se îmbina ziua cu noaptea.’

Vreau să mori, să te văd întinsă, moartă pe masă. Mori! Tu nu mori, mă, odată? Dar mori, mă! Vreau să te văd moartă, întinsă pe masă’”, sunt cuvintele lui Daniel Balciu orbit de furie, a povestit Dana Roba în emisiunea .

Cum a încercat Daniel Balaciu să scape de probelele măcelului: „A învelit ciocanul și l-a aruncat în spatele blocului, într-un tomberon”

Iar durerea pentru Dana Roba este cu atât mai mare, cu cât cele două fetițe ale sale au fost martore la tot acest coșmar. Vedeta nu-și poate stăpâni emoțiile ori de câte își amintește prin ce au fost nevoite să treacă copilele sale.

„Fetele mele erau în camera lor, m-au auzit, plângeau(…) Au zis: ‘Mami, te-am auzit cum plângeai foarte tare'(…) Mă doare foarte tare că m-au văzut copiii acolo.(…)”.

Dana Roba nu va uita niciodată nici cum Daniel Balaciu a încercat să ascundă probele măcelului, după care i-a luat toți banii și copiii și a părăsit locuința.

„Atunci, a plecat cu copiii la sat, mi-a luat toți banii. A luat ciocanul și cearceaful de sub mine, a învelit ciocanul și l-a aruncat în spatele blocului, într-un tomberon. ‘Nu moare. Aștept să moară, e vie de patru ore, nu moare’. Auzeam că spune că ‘nu moare”, și-a amintit Dana Roba îngrozită în emisiunea „În Oglindă”.