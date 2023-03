Amna, nevoită să se opereze înainte de Te cunosc de undeva: „Am ajuns la doctor”

Amna, concurenta noului sezon Te cunosc de undeva, a fost nevoită să se opereze de curând. Vedeta a dezvăluit că este vorba despre o intervenție medicală care trebuia să aibă loc de mai mult timp, dar a amânat din cauza fricii de anestezie.

Amna, vedeta de la Te cunosc de undeva, probleme medicale. Vedeta s-a operat

Amna se numără printre , dar înainte de a se bucura de experiență, a trecut printr-o intervenție medicală. și a intervenit la nivelul sânilor.

„Vine o vreme când, după trecerea anilor și după ce devii mămică, se întâmplă niște schimbări în corpul tău. Și cred că mai ales atunci când ești persoană expusă, persoană publică, ține de tine ca femeie să ai grijă să te îmbunătățești.

Ridicare, implant (n.r mamar). Un pic de grijă după anii ăștia în care te focusezi foarte mult pe a fi mămică. Îmi doream o îmbunătățire de foarte mult timp. Sinceră să fiu, nu aveam curaj din cauza anesteziei. Mi-a fost foarte teamă de anestezie”, a declarat Amna în emisiunea

„La unul dintre controale am descoperit”

Chiar dacă Amna se bucură și de rezultatul estetic, concurenta de la Te cunosc de undeva a luat decizia de a se opera după ce la un control de rutină a descoperit o problemă. Prin urmare, artista și-a luat inima în dinți.

„La unul dintre controale am descoperit ceva la sâni. După care am rezolvat problema și am făcut și implanturile. Acum două luni, cred. Eu întotdeauna la începutul anului sau la finalul anului, fac toate analizele. Dacă observ că ceva nu e bine, încerc să rezolv.

Pentru că pe parcursul anului, când începem evenimentele, nici să vreau nu mă mai pot opri. La una dintre ecografii am văzut ceva pe la sâni. Am ajuns la domnul doctor și de aici a început toată această îmbunătățire”, a declarat concurenta de la Te cunosc de undeva.

Din fericire pentru Amna, atât intervenția chirurgicală, cât și recuperarea care a urmat au decurs bine. Artista a mărturisit că nu a pierdut timpul pentru a sta în pat. La o zi după operație, deja s-a ocupat de treburile casnice.

„Recuperarea a fost extrem e rapidă. A doua zi după ce am venit din spital, eu spălam vase în bucătărie. Prietena mea era șocată. Sunt foarte multe mămici în situația asta după ce dau naștere copiilor”, a spus Amna.

Cu cine face Amna echipă la Te cunosc de undeva

Începând cu 1 aprilie, Te cunosc de undeva dă startul unui nou sezon. De data aceasta se anunță doar un singur membru al grupelor, iar Amna va face echipă cu…Milionara din Tenerife: „Când m-a sunat producătoarea emisiunii şi m-a întrebat ‘Ce faci în următoarele patru luni?’, eram la volan. Am parcat şi am ţipat muuult de tot, de bucurie. I-am răspuns fără să stau pe gânduri ‘Nimic, sunt cu voi la platou!’.

Am fost cea mai, cea mai fericită şi sunt în continuare; mă simt binecuvântată că sunt într-o echipă atât de frumoasă şi recunoscătoare pentru tot ce ne-a dat Dumnezeu.

Nu mi-e frică de absolut nimic, sunt sigură că vom face faţă cu brio provocărilor deloc puţine la număr şi spun asta pentru că atât eu, cât şi partenera mea suntem serioase, muncitoare, dedicate, ce să mai… avem echipa cea mai potrivită!”, a spus Amna.