Amna a ajuns pe mâinile medicilor de dimineață. Ce probleme nu-i dau pace artistei: “Mi-am luat inima în dinți”

Amna a ajuns pe mâinile medicilor astăzi din cauza unor probleme cu care se confruntă de ceva timp. Artista are de câteva luni stări de amețeală și nu știe de ce.

Amna a ajuns pe mâinile medicilor. De două luni are probleme

Cântăreața a ajuns astăzi la spital pentru a face niște investigații. care nu-i dau pace în ultima vreme. Artista a decis să apeleze la ajutorul medicului pentru a vedea care este cauza.

Vedeta are stări de amețeală și nu știe de ce. În această dimineață a mers la spital pentru a-și face un RMN.

“Dragii mei, nu o să ghiciți unde mă aflu, pentru că nici eu nu am știut că o să mă aflu. Facem un RMN astăzi, unde vom face niște investigații.

Am amețeli în ultima vreme și vedem ce se întâmplă cu coloana mea.”, i-a informat Amna pe urmăritori, în timp ce se afla în cabinetul medicului.

Ce i-a îndemnat Amna pe urmăritori

După ce a fost la spital, Amna a revenit cu un alt mesaj. Solista le-a spus fanilor că este mult mai bine să prevină problemele decât să le trateze.

Artista știe că sunt multe persoane care amână programările la medic din diverse motive. La fel a fost și în cazul ei, dar astăzi a decis să vadă care este motivul pentru care nu se simte bine.

Fosta concurentă de la Survivor România se simte mai slăbită decât de obicei, lucru care a făcut-o să se îngrijoreze.

“Măi oameni buni, este mult mai bine să prevenim decât să tratăm, asta știm cu toții, doar că n-ai timp.

O lași pe altădată, altădată se transforma în niciodată și ajungi să te neglijezi. Ei bine, povestea fiecărui om, aproape.

Azi mi-am luat inima în dinți și am mers să vedem ce se întâmplă. Am stări de amețeală de două luni de zile, dar deja s-a îngroșat gluma, plus că eu nu am treabă dacă nu dorm, parca sunt mai fresh.

În ultima vreme, ce să vezi, amețeli și mă simt slăbită și am zis că trebuie să ne verificăm.”, a mai spus Amna pe .

Cu ceva timp în urmă, și că face sport destul de des. Artista face box, pilates și merge la sală, iar mișcarea o ajută să se mențină în formă și să scape de stres.