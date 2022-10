Ana Baniciu, jefuită în toiul nopții. Hoții i-au spart mașina: „Nu aveam chiar niciun ban”

Ana Baniciu a avut o noapte de coșmar, la Timișoara. Fata lui Mircea Baniciu a concertat în seara de sâmbătă, 22 octombrie, în orașul de pe Bega, iar în timp ce îi încânta pe bănățeni cu talentul ei, mașina era ”verificată” de hoți.

Ana Baniciu, jefuită la Timișoara

Vedeta s-a trezit cu o geantă lipsă și niște căști, norocul ei fiind că nu ținea bani în portofel. Cântăreața a povestit cum a ajuns să umble noaptea prin parc, împreună cu polițiștii, în speranța că îi vor găsi pe răufăcători.

Ana a declarat că nu este atașată de lucrurile materiale, însă geanta care i-a fost furată avea o însemnătate specială, căci era primită de la .

a sunat imediat la 112, după ce a observat ce lucruri i-au dispărut din mașină. I-a putut localiza pe hoți întrucât căștile ei erau în geantă, însă aceștia au aruncat geanta undeva într-un parc, reușind să scape de vigilența oamenilor legii.

Ana nu a raportat pierderi materiale însemnate, iar documentele personale nu au fost luate de prădători.

„Să mă vedeți cu Poliția noaptea prin parc”

„Am avut o noapte furtunoasă, noaptea trecută, în Timișoara pentru că am avut un eveniment aici, am cântat și în timp ce cântam niște băieți tare drăguți mi-au umblat la mașină, mi-au furat geanta, însă mi-au lăsat portofelul cu actele, altfel rămâneam și pe aici, că nu mai aveam buletin. Am sunat la 112 și a venit poliția.

În geantă aveam niște AirPods. După cum știți, căștile astea se pot localiza de pe telefon. I-am localizat până într-un punct când probabil au aruncat căștile într-un parc. Să mă vedeți cu poliția noaptea prin parc. Să mă vedeți pe mine pe tocuri noaptea prin parc cu cei doi polițiști care au venit și au fost tare drăguți și au venit mine în căutare”, a dezvăluit Ana Baniciu în mediul online despre ceea ce i s-a întâmplat la Timișoara.

„Nu aveam niciun ban. Le doresc să le cadă mâinile”, a adăugat Ana în relatarea cu care i-a șocat pe fani. Despre geanta primită de la iubitul ei, Edy, vedeta a ținut să menționeze că era una destul de piperată ca preț, cu toate că ea nu pune accentul pe lucrurile materiale, după cum sună și citatul tatuat pe corpul ei.