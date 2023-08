Ana Morodan, imagini de la spital. Ce a pățit creatoarea de conținut: “O lună cu peripeții”

Ana Morodan a postat imagini de la spital și a dezvăluit ce i s-a întâmplat recent. Planurile vedetei au fost date peste cap din cauza unui incident.

Ana Morodan a ajuns la spital. Ce a pățit vedeta

Creatoarea de conținut a avut parte de momente dificile în ultimele luni. În această primăvară, a provocat un accident rutier în Capitală, iar oamenii legii au descoperit că se afla sub influența substanțelor interzise.

Ulterior, și a început să facă schimbări în viața ei. Ana Morodan este sinceră cu urmăritorii săi, mai ales după perioada grea pe care a traversat-o.

Însă problemele “Contesei digitale” nu s-au oprit aici. De curând, Ana Morodan și-a îngrijorat fanii după ce a postat imagini în care se vede cum are o cârjă.

Vedeta și-a rupt ligamentul, iar se deplasează mult mai greu. Aceasta a ținut să menționeze că luna august este una mai problematică, după cum spune zodiacul chinezesc.

“Feng Shui a zis pentru Șobolanul de Lemn o lună cu peripeții…”, a transmis influencerița pe . După aceea, vedeta a mai postat un clip video, în timp ce încerca să se urce în mașină cu ajutorul cârjei.

Ana Morodan plănuia să meargă pe munte în următoarea perioadă dar, evident, nu mai este cazul, dat fiind acest incident. Vedeta mai are de așteptat până când se va vindeca în totalitate.

“Noah…am alunecat pe o scară, mi-am rupt ligamentul (…) Și eu marți eram programată să mă urc pe munte. Exclus. Hai acum, închide și deschide-mi portiera”, a mai spus Ana Morodan.

Ana Morodan, mesaj emoționant pe rețelele sociale

După greutățile prin care a trecut, în public. Vedeta a fost crescută să rămână puternică, motiv pentru care multe persoane au apreciat-o. Influencerița a realizat cât de nefericită este, de fapt, în spatele camerelor.

“In this era of my social media usage aș vrea să normalizez și momentele de fragilitate. Alea pe care nu le-am arătat niciodată pentru că așa am fost învățată de mică: să fiu puternică și lipsită de manifestări sensibile în public.

Și de aia am ajuns un model de succes pentru multă lume, dar o fată atât de nefericită pentru mine și în ochii mei”, este o parte a mesajului publicat de creatoarea de conținut.