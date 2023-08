Ana Morodan, dezvăluiri tulburătoare la câteva luni după accidentul rutier produs: ”E ok să nu fii perfectă în fiecare zi”

La câteva luni de la accidentul rutier provocat, Ana Morodan a făcut dezvăluiri tulburătoare. Vedeta a vorbit, pe rețelele sociale, despre vulnerabilitate. Creatoarea de conținut a recunoscut că sunt momente în care nu se simte bine.

Cu mai bine de patru luni în urmă, , care a dat naștere unui scandal uriaș. Vedeta se afla atunci sub influența unor substanțe interzise, după cum au constatat oamenii legii.

Ulterior, creatoarea de conținut a recunoscut că a consumat niște pastile pe care medicul i le-a prescris. În cele din urmă, s-a ales cu trei dosare penale.

Accidentul rutier a fost o adevărată lovitură pentru “Contesa digitală”, care a trecut prin mai multe schimbări în ultimele luni. Vedeta și-a făcut o schimbare de look și .

Înainte de evenimentul cu pricina, vedeta afișa o viață perfectă în mediul online, după cum a recunoscut. Cu toate acestea, Ana Morodan nu era cu adevărat fericită în spatele camerelor.

În plus, este normal pentru oricine să aibă momente de vulnerabilitate, pentru că nimeni nu are o viață perfectă. Vedeta a fost învățată să-și ascundă emoțiile în public încă de mică. Din păcate, nu a fost tocmai un lucru bun pentru ea.

“In this era of my social media usage aș vrea să normalizez și momentele de fragilitate. Alea pe care nu le-am arătat niciodată pentru că așa am fost învățată de mică: să fiu puternică și să fiu lipsită de manifestări sensibile în public.

Și de aia am ajuns un model de succes pentru multă lume, dar o fată atât de nefericită pentru mine și în ochii mei. Așa că azi aș vrea să vă spun tuturor care ați fost educate sau self educate ca mine că e ok să nu fii bine. Și e ok să nu fii perfectă în fiecare zi.

Și prostia pe care am zis-o eu acum 3 ani și o zic multe blogheoze acum, cum că suntem aici să inspirăm, nu să fim plângăcioase, e un bulls**t. Toți avem nevoie să știm că și cei pe care îi urmărim au zile nașpa!”, a scris Ana Morodan pe .

Cum se simte Ana Morodan după accidentul provocat

După accidentul provocat în această primăvară în Capitală, Ana Morodan îi ține la curent pe fani cu evoluția stării sale. În timp ce se luptă cu dependența de pastile, creatoarea de conținut a transmis recent un mesaj important.

Vedeta a avut parte de momente grele și a uitat să se mai bucure de anumite lucruri. Din fericire, a reușit să găsească plăcere în activitățile care o făceau fericită înainte.

“Mă gândeam acum că atunci când te lași prins numai de tristețe și de întuneric, uiți o groază de lucruri, așa, încetul cu încetul. Mai ales când starea asta persistă de mai mult timp. Uiți o groază de lucruri faine și că ar trebuie să ne focusăm, să nu uităm de ele.

Eventual, pe mine cred că m-ar fi ajutat să-mi fac și o listă. Spre exemplu, pe mine m-a trigger-uit că vara asta am fost doar în locuri care au piscină și mi-am dat seama că mie îmi plăcea foarte mult să înot și nu m-am mai dus.

Am ajuns să stau în pat. (…) În rest, mă țin aici pe echilibru și îmi place că-mi iese, nu m-aș fi gândit”, a spus Ana Morodan pe rețelele sociale.