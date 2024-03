Ana Pal de la Survivor România are o poveste de viață marcată de drame, lipsuri și chin!

Ana Pal, controversata concurentă de la Survivor România All Star 2024, s-a luptat prima dată cu viața, înainte de a intra în ringul de MMA. Plecată în inima junglei, și-a deschis sufletul în fața lui TJ Miles și a vorbit despre dramele care i-au marcat existența, deloc puține, de altfel, ținând cont că are numai 29 de ani.

Ana Pal de la Survivor România 2024, viață marcată de lipsuri și greutăți

Ana Pal este una dintre cele mai controversate concurente de la Survivor România All Stars 2024 și asta pentru că, în sezonul din 2020, a fost protagonista unui episod violent, din pricina căruia a și fost descalificată.

Într-un acces de furie, i-a spart nasul concurentului . Acum, însă, Faimoasa are șansa de a-și răscumpăra greșeala și să demonstreze că nu un astfel de comportament o definește.

Totuși, . Ultimele dezvăluiri făcute de Ana Pal, însă, ar putea să le schimbe multora perspectiva, căci, la Survivor România 2024, concurenta și-a deschis sufletul.

Plecată în junglă cu TJ Miles, pentru a culege frunze de palmier și nuci de cocos, Ana Pal a simțit că poate discuta cu TJ Miles despre viața sa, care nu a fost deloc blândă cu tânăra de doar 29 de ani.

„Eu mă trag dintr-o familie de opt frați. Suntem trei fete și cinci băieți. De fiecare dată când venea un alt copil, ținea mai mult cu ăla, pentru că era mic. Dar nu zicea că nu ține și la noi.

Și cum eu și cu ceilalți frați ai mei mai mari suntem un pic la început, noi am fost un pic mai, ai grijă de ăla, vezi ce face ăla, nu pleci până nu faci aia’”, a dezvăluit Ana Pal la Survivor România 2024.

Nevoită să-i crească pe frații săi, Ana Pal nu a fost încurajată să-și urmeze visul

Ana Pal este al treilea copil născut în familia sa, dar fratele ei mai mare s-a stins din viață la doar 11 luni. Astfel că, fiind sora mai mare și neavând prea multe posibilități financiare, concurenta show-ului de la Pro TV a fost nevoită se se ocupe de treburi casnice, să-i crească și educe pe cei mici, dar și să-și continue studiile.

Și-a dorit să devină mecanic, la fel ca frații săi, dar părinții nu au susținut-o. Ba mai mult de atât, tatăl său i-a spus că locul ei este în bucătărie. Iar Ana Pal, acum Faimoasă la Survivor România 2024, a avut mai multe job-uri în restaurante.

„Eu sunt a treia naștere, dar a doua care mai suntem în viață. Trebuia să fie un băiat, frate-miu, care a murit la 11 luni. După aia sora-mea. Eu trebuia să am grijă de toți frații. Cum zice tata, eu sunt a doua mamă pentru frații mei.

Frații mei toți sunt mecanici, când eram mică, voiam și eu să fiu mecanic. Tata ne povestea că e bănoasă meseria asta. Mi-a aduc aminte când mi-a dat un șut în fund și mi-a zis: ‘Dă-i drumu’ la mă-ta la cratiță!’.

Am lucrat ca ajutor de bucătar, mă pricep. Am lucrat la un restaurant de renume din oraș. Am lucrat ca ajutor de bucătar, ajutor de pizzar. Eram și la facultate, trebuia să mă întrețin”, a povestit Ana Pal la Survivor România 2024.

Ana Pal, de la Survivor România 2024, urmărită de ghinion

Din nou, Ana Pal a fost lovită de ghinion. Banii munciți luni întregi, i-a pierdut. Chiar și așa, nu a renunțat la visul său. „Am lucrat toată vacanța. Am adunat bani și după aia, la facultate, chiar și colegii spuneau că numai ghinioane am. Mi-am pierdut banii… pe care i-am muncit o vară. Acum, pentru că am terminat și facultatea, acum predau ca și profesor antrenor”, a adăugat concurenta.

Înainte de a ajunge la MMA, Ana Pal a încercat mai multe sporturi. I-a schimbat traseul profesoara de atletism, care i-a propus să facă lupte. A obținut rapid rezultate, precum și o indemnizație care a ajutat-o să se întrețină.

„Știi când mi-am schimbat eu viața? Când am intrat la liceu s-a schimbat totul. În clasa a opta am început să fac sport. Am avut un profesor de educație fizică, care a văzut atuurile mele. M-am pliat bine pe sport, am combinat mai multe sporturi.

Am făcut doi ani de atletism, după aia am intrat în sala de box, dar nu era un profesor specializat pe fete, a văzut doamna mea antrenoare de atletism. Am început să aducă rezultate. Am primit o premiere, o indemnizație, și așa am reușit să mă întrețin”, a declarat Ana Pal la Survivor România 2024.

„Ai mei n-au fost la niciun meci”

A devenit o adevărată campioană, dar Ana Pal tot nu a fost sprijinită de familie. Mai importante decât luptele sale, au fost cei doi frați cu probleme grave de sănătate, care au nevoie de îngrijire permanentă.

„Ai mei n-au fost la niciun meci. Mă vedeau la televizor. De unde să susțină? Că suntem atâția. Sunt mai mari probleme acasă. Frații mei, de când s-au născut, noi credeam că sunt normali. Până au început să crească și au ieșit în evidență anumite probleme, psihice, de masă musculară. Nu s-au dezvoltat. Ei n-au fost nici la școală.

Am un frate care stă doar în pat, nu se mișcă. Are vreo 24 de ani și stă doar acolo. Are mama grijă de el, să-l spele, să-l îngrijească. Și ultimul frate care a venit… nu știu de ce s-a întâmplat așa, că noi din opt frați, cinci suntem normali, doi sunt cu probleme și unul mai așa. Vorbesc de sor-mea care e mai așa…”, a mărturisit Ana Pal la Survivor România 2024.

A rămas gravidă la doar 19 ani

Pentru multe femei, venirea pe lume a unui copil este motiv de sărbătoare, pentru Ana Pal a fost cel mai greu moment din viața sa. „Când am născut, când am rămas gravidă… eu eram în lotul național de juniori la București și prietenul meu, viața aia de copil prostuț. A fost o dragoste prostească. Pentru că mama nu a avortat niciodată, nu am vrut să fac nici eu această greșeală.

În primul rând, noi suntem catolici și nu vreau să mă simt cu conștiința pătată. Acum face 11 ani. Eu am continuat după ce am născut. Pe mine nu mă ține un copil pe margine.

După naștere, am urcat și pe podium, după jumătate de an. După a trebuit să fac operația de apendicită. Eu după o lună jumate am urcat pe podium”, a dezvăluit Ana Pal la Survivor România 2024.

În fața unei asemenea spovedanii, TJ Miles a recunoscut că a judecat-o greșit pe colega sa și și-a exprimat admirația. „Ana Pal este o femeie foarte puternică, mai ales psihic. Mi se pare că ești o forță a naturii. Chiar mi-e drag de Ana Pal”.

Totodată, Ana Pal a mărturisit că atitudinea sa rece, afișată și la Survivor România 2024, a fost influențată de relația dificilă pe care o are cu părinții săi. „Pentru mine, părinții oricum rămân părinți. Eu sunt la mijloc, nu vreau să țin mai mult cu tata și să se supere mama și invers.

Mereu când discut cu unul, se supără celălalt. Sunt un pic mai rece, dar probabil ei m-au făcut să mă simt așa rece. În fața lui TJ nu mi-a fost ala greu. Dacă era o fată, probabil că era mai greu”.