Analiștii Fanatik SuperLiga, profeții pentru campioana României din 2024: ”Să vedeți Rapidul și Craiova”

În aceste condiții, cele trei formații au promis o campanie transferuri stelară, în speranța că formația lui Gigi Becali va fi ajunsă din urmă și depășită în play-off. Cine va câștiga, însă, din lupta aceasta dintre FCSB, CFR, Rapid și Craiova? Analiștii FANATIK SUPERLIGA au încercat să ofere un răspuns într-un dialog cu moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici.

Analiștii Fanatik SuperLiga, profeții pentru campioana României din 2024

”Băieți, o profeție, cine la titlul până la urmă?”, a fost invitația făcută de Horia Ivanovici. Primul care a răspuns, cu jumătate de gură, a fost Vivi Răchită. Așadar, fostul fundaș al Stelei o vede pe FCSB favorită la titlu, însă nu ar băga mâna în foc că acest lucru se va întâmpla, în contextul în care punctele se înjumătățesc în play-off.

A urmat răspunsul rapidistului Robert Niță, care a transmis sincer: ”FCSB are prima șansă, din păcate”. Cu toate acestea, Rapidul nu pare momentan ieșită din cursa pentru titlu, mai ales că patronul Dan Șucu a promis că va băga mâna adânc în buzunar și va transfera mai mulți jucători de top. Rapidiștii par că s-au îndrăgostit de filiera albanezo-kosovară a fotbalului, acolo de unde transferă pe bandă rulantă.

Desigur, răspunsul ”Cobrei” Adrian Ilie nu a surprins pe nimeni, stelistul fiind convins că formația lui Gigi Becali va spulbera pe toată lumea în acest an. ”Tot FCSB. A zis și Gigi înainte, ei sunt pe primul loc, ăilalți o să termine pe 2-3”, a punctat Adrian Ilie. Interesant, moderatorul emisiunii Horia Ivanovici a avut o altă părere.

”O să vedeți voi și Rapidul și Craiova ce va fi. Să țineți minte. Mai vorbim. Băieți, nu-i greu deloc. FCU Craiova era o echipă care era pe ultimul loc la baraj, acu prins trei victorii, patru, sunt la 3-4 puncte de play-off. Despre ce vorbim”, a punctat Horia Ivanovici, fiind completat de scepticul Robert Niță, cel care nu crede că FCSB poate să piardă în play-off prea multe meciuri.

”Da, dar după ce se înjumătățesc punctele joacă ălea din față între ele. Pierde FCSB de 3 ori în play-off?”, s-a întrebat, retoric, Robert Niță. ”Da, dar mai sunt 9 etape din sezonul regular, tată”, a replicat Horia Ivanovici. Concluzia a tras-o tot Adrian Ilie, la fel de retoric: ”Și cine-i bate pe FCSB?”.

Desigur, și-a expus punctul de vedere și jurnalistul Andrei Vochin, însă într-un mod ironic. ”Echipa care va termina pe locul 1 la finalul sezonului de play-off”, a explicat Vochin, lăsând să se înțeleagă că nu dorește să se pronunțe în această chestiune. Horia Ivanovici a gustat gluma, însă l-a anunțat pe Vochin că este pus pe lista de transferuri în 2024.

Lupta la titlu, analizată la FANATIK SUPERLIGA