Anamaria Prodan, investiție de un milion de euro în criptomonede: ”Eu nu stau în banii din fotbal”

Anamaria Prodan a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre afacerile pe care le derulează în această perioadă, dezvăluind că deja a investit o sumă uriașă, un milion de euro, în criptomonede.

Anamaria Prodan, despre bani, investiții și fotbal

Anamaria Prodan a vorbit pentru FANATIK despre afacerile desfășurate în afara fotbalului, impresarul precizând că, în fapt, grosul banilor pe care îi face nu provin din zona sportului.

”Am decis să investesc pentru că eu am făcut afaceri toată viața mea și, cum trăiesc în America de o viață, știu exact ce e bine și ce nu e bine”, explică Anamaria Prodan motivul pentru care a investit, deja, un milion de euro în criptomonede.

Și, pentru FANATIK, impresara a explicat de unde îi provine averea, în fapt. ”Toată lumea știe că fac bani din fotbal, dar fotbalul este o chestie de hobby, e un hobby foarte mare la mine. Dar eu nu stau în banii din fotbal. Am imobiliare, am crypto…”, spune Anamaria Prodan.

Și, pentru a marca momentul lansării în afacerea cu criptomonede, Anamaria Prodan va pleca în Dubai alături de Eduard Irimia, unul dintre promotorii afacerii.

Anamaria Prodan, petrecere de divorț în Dubai?

Conform informațiilor obținute de FANATIK, în Dubai, alături de Eduard Irimia, cel care a convins-o să investească un milion de euro în criptomoneda Superkoin, Anamaria Prodan a pus la punct și un eveniment nonconformist.

Mai exact, o petrecere de divorț, Anamaria Prodan părând că s-ar fi împăcat cu ideea despărțirii de Laurențiu Reghecampf, bărbatul alături de care are un copil și alături de care a trăit în ultimii 15 ani, din care 13 de căsnicie.

E adevărat, în Dubai, Anamaria Prodan este nominalizată și la un premiu în Gala ISucces, eveniment care promite să aducă o serie de luptători celebri din zona artelor marțiale, dar și vedete precum Ilie Năstase, Cosmin Olăroiu sau Ruby.

”Merg la gala din Dubai, nu am reușit să fiu la cea din Monaco, fusesem invitată în București la Gala Excelenței și Performanței. Dar voi merge la cea din Dubai, sunt nominalizată și acolo la un premiu. Sunt nominalizată de ISucces și de Forbes la premiul de Unul dintre cei mai influenți oameni din fotbal din lume”, a mai spus, pentru FANATIK, Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, premiată chiar de ziua regretatei sale mame

Acum două săptămâni, pe 6 octombrie 2021, Anamaria Prodan era nominalizată la două premii în gale desfășurate, concomitent, în București și la Monaco.

”Pe 6 octombrie, chiar în ziua în care mama s-a născut, au fost galele. Mama mă ajută de sus, în acea zi se întâmplă de fiecare dată ceva bun… Sunt liniștită că îngerul meu, mama mea, mă veghează de acolo de sus, și că nu o să lase să se întâmple nimic rău mie sau copiilor mei. Atunci am și primit două premii superbe. Unul din partea Galei Performanței și Excelenței organizată de Adela Diaconu unde am fost cu băiețelul meu, și, în aceeași zi, am primit un alt premiu la Monaco, la ISucces. A fost pentru mine o chestie extraordinară că am fost, în aceeași zi, în două locuri diferite, în două țări diferite, pentru că la Monaco au avut tehnologia să îmi pună holograma mea pe scenă”, a mai spus, pentru FANATIK, Anamaria Prodan.

De altfel, Anamaria Prodan nu ascunde că îi datorează enorm mamei sale, Ionela Prodan, regretata cântăreață stingându-se din viață în urmă cu trei ani, pe 18 aprilie 2018, lăsându-i, prin testament, impresarei și surorii sale, o avere cotată la două milioane de dolari, în proprietăți imobiliare și bijuterii.

Anamaria Prodan, divorț de Laurențiu Reghecampf

Așa cum FANATIK a anunțat încă din luna iunie, pe care o au de 13 ani. Și, dacă în timpul verii impresara a negat problemele din mariajul cu antrenorul Craiovei, acum, după ce , lucrurile par să se fi clarificat.

”O să-l ajutam pe Soarele nostru ca sufletul lui să poata vibra înalt! NOI, familia, ne rugăm ca în această viață, acest suflet minunat al lui LAURENTIU să cunoască adevărata fericire, alături de noi cei care il divinizăm și l-a ajutat să atingă culmile succesului. Sufletele familiei noastre sunt fabuloase și mereu au tins spre absolut!”, a spus publicat în exclusivitate de FANATIK.