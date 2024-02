Anamaria Prodan își scoate iubitul în public! Unde îl prezintă oficial pe Ronald Gavril, bărbatul de care e îndrăgostită

Anamaria Prodan va fi prezentă, astăzi, 6 februarie, la lansarea filmului Complotul Bonelor din București. Evenimentul va marca și o nouă premieră: vedeta își va prezenta public iubitul, pe Ronald Gavril.

Anamaria Prodan simțea că Ronald Gabril va veni pentru ea, în România

Acum câteva zile, , pentru FANATIK, că Ronald Gavril este în mijlocul pregătirilor pentru un meci care va avea loc la jumătatea lunii martie, în SUA. Și, normal, el este în mijlocul pregătirilor pentru eveniment. Cu toate acestea, ne spunea convinsă Anamaria Prodan simțea că nu o va lăsa singură la un eveniment important.

ADVERTISEMENT

”Simt că va veni, dar nu am vorbit cu el despre asta. Dar știu că el nu mă va lăsa singură la un asemenea eveniment important. Este un bărbat de dat exemplu și știe cum să se comporte cu o femeie”, ne spunea Anamaria Prodan. Și, iată, vedeta a avut dreptate, iar Ronald Gavril și-a făcut apariția în România pentru a-i fi alături la lansarea filmului Complotul Bonelor.

”A venit, așa cum bănuiam. Vine diseară la gală, mergem împreună, desigur”, ne-a spus, în exclusivitate Anamaria Prodan. De altfel, recunoaște sexy-impresara convertită în actriță, acesta este și momentul perfect pentru a-l prezenta publicului din România pe bărbatul de care s-a îndrăgostit.

ADVERTISEMENT

Și, spune ea, relația cu Ronald Gavril vine să completeze perfect perioada foarte fastă prin care trece. Afacerile îi merg strună, se gândește să se extindă și în Statele Unite în anumite domenii, are succes ca actriță și are un reality-show care, deja, are priză la public.

”Mă bucur că lucrurile se leagă așa cum mi-am dorit întotdeauna. Sunt liniștită pe toate planurile, lucrurile s-au așternut așa cum merit. Nu mai am de ce să mă uit în urmă, acum privesc cu încredere viitorul”, a mai spus Anamaria Prodan, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Anamaria pe cai mari, Reghe, dator cu sute de mii de euro

Dacă Anamaria Prodan pare să treacă printr-o perioadă de senzație, fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf are niscaiva probleme. În primul rând, este prins într-o situație complicată cu fostul său patron, Mihai Rotaru, proprietarul U Craiova. Mai exact, pentru că a denunțat contractul de antrenor cu echipa din Bănie, Reghe trebuia să plătească și clauzele de reziliere.

Iar Rotaru a câștigat, la comisii, plata unor despăgubiri de 200.000 de euro din partea lui Laurențiu Reghecampf. Mai mult, Rotaru a cerut ca lui Reghe să nu îi mai fie permis să antreneze. Ba chiar, din informațiile FANATIK, va trimite decizia luată de comisii și la echipa din Arabia Saudită acolo unde Laurențiu antrenează.

ADVERTISEMENT

de FANATIK, a fost foarte directă în legătură cu situația lui Laurențiu Reghecampf. Și, sinceră din cale afară, a recunoscut că, totuși, se roagă ca situația antrenorului să nu se complice și mai mult după ce nu și-a plătit datoria către patronul Craiovei, Mihai Rotaru.

”Nu știu și nu mă interesează viața lui Reghecampf. Îmi pare rău că a ajuns așa. Era de așteptat. Eu v-am spus că declinul a început acum aproape trei ani, iar finalul o să fie cumplit. Nu mă prea înșel. Viață haotică, fără principii și disciplină, cu excese de orice fel, te duce la pieire. Păcat de toată munca noastră însă! Dar asta e viața. Cum spune și reality-ul familiei mele “Prodanca. Punct și de la capăt”, Dumnezeu îți dă exact ce meriți.

Mă rog pentru el să nu ajungă foarte rău, căci, sincer, când mă uit către el mă cutremur. E păcat ca oameni cărora le dă Dumnezeu noroc cu carul aruncă la gunoi totul. Dar pentru noi nu mai există de foarte multă vreme. Am sperat mulți ani că se va schimba sau că a învățat ceva de la mine. Degeaba. Am zâmbit mereu și am sfătuit toți bărbații: bărbatul trebuie să fie capul familiei și să ia decizii pentru familie și să fie alături de familie”, a spus Anamaria Prodan, pentru FANATIK.