Anca Sigartău, detalii despre suferința prin care a trecut: ”Am ținut postul, știam că mor”

Protagonista din serialul Lia, soția soțului meu a oferit o serie de detalii despre prin care a trecut. Vedeta de la Antena 1 a povestit că a ţinut postul pentru că ştia că o să moară, însă a depășit momentele dificile.

Anca Sigartău, dezvăluiri despre lupta cu cancerul. Actrița a ținut post, simțind că e la un pas de moarte

Anca Sigartău a făcut mai multe dezvăluiri despre lupta cu cancerul pe care a dus-o în urmă cu peste 20 de ani când nu existau prea multe tratamente pentru această boală cumplită. s-a vindecat cu ajutorul postului.

Toată perioada Postului Crăciunului a renunțat la produsele alimentare de origine animală, precizând că nu a făcut niciun fel de înțelegere cu Dumnezeu. Vedeta s-a pregătit pentru ce era mai rău când a aflat de tumora de 8 cm.

„Am știut despre post că începe pe 15 noiembrie, Postul Crăciunului. Știam de la bunica mea că așa începe postul. Așa am știut eu că vreau să mă duc să țin post, nu am spus la nimeni, nu a fost un regim alimentar.

Am ținut și eu cum am putut, nu am mâncat lapte, carne, brânză. Am primit foarte multe mesaje că dacă țin post mă fac bine. Dar nu a fost un deal cu Dumnezeu, că dacă ţin postul mă fac bine. Eu știam că mor, nu mai am de trăit.

L-am ținut să mă pregătesc mai mult. Apoi, pe 20 decembrie, când am fost la control, doctorul m-a întrebat unde este tumora, ce am făcut cu ea. I-am zis că îi spun ce am făcut, dar nu o să mă creadă. I-am zis că am ținut post și atât.

Înăuntrul meu, ştiam că dacă Dumnezeu vrea, orice e posibil. Cum să nu crezi? Nu am avut nicio gândire pozitivă când am ţinut postul, ştiam că mor. Nu am făcut niciun pact cu Dumnezeu şi nici nu voi face”, a spus Anca Sigartău în emisiunea Voi cu Voicu de la .

Anca Sigartău, despre cum a aflat de boală

Anca Sigartău a vorbit de nenumărate ori despre suferința prin care a trecut, subliniind că nu a aflat direct de la medic că are cancer. Renumita actriță a descoperit primele informații despre diagnostic de la o prietenă apropiată.

Soțul acestei amice era doctor la Spitalul Fundeni din București, unde mai târziu s-a internat. Ulterior, a mers la spital unde a urmat tratamentul necesar, însă în trei săptămâni de citostatice tumora a avansat destul de mult.