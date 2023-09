Anca Țurcașiu în bucătărie! Rețeta de rulouri de dovlecel cu ou a vedetei

Anca Țurcașiu nu are talent doar la actorie, ci și în bucătărie. Vedeta este adepta unui stil de viață sănătos și adesea gătește în casă, iar recent a dezvăluit rețeta de rulouri de dovlecel cu ou cu care și-a așteptat musafirii la masă. Este ușor de urmat.

Rețeta de rulouri de dovlecel cu ou a Ancăi Țurcașiu

, întreținută cu multă grijă. Celebra actriță duce o viață organizată și nu face excese atunci când vine vorba despre alimentația sa.

Totodată, Anca Țurcașiu nu se ferește să intre în bucătărie. Iar vedeta nu pregătește masa doar pentru ea, ci și pentru cei care îi calcă pragul casei. Recent, ea s-a filmat în timp ce pregătea o mâncare delicioasă pentru oaspeții săi.

Anca Țurcașiu a descoperit o rețetă de rulouri de dovlecel cu ou și a încercat-o fără să stea pe gânduri. Actrița și-a pus șorțul cu imprimeu de Crăciun, singurul pe care l-a găsit în sertar, după spusele sale, și a trecut la treabă. A împărtășit tot procesul cu urmăritorii său din mediul online.

„Astăzi am invitat niște prieteni la masă și am găsit o rețetă pe internet și vreau să o prepar pentru ei. Am adăugat aici ouă, parmezan, smântână lichidă vegetală, boia iute, sare și piper. Am copt ardeii kapia, foarte gustoși.

Am pus feliuțe de dovlecel puțin la fiert, pe care le rulez, fac un rolu pe care îl pun în forma de brioșe. Creez spațiu in interior și adaug această compoziție. Între timp, am încins cuptorul. Ea se coace și se servește cu pâine prăjită, este foarte sănătos”, a dezvăluit Anca Țurcașiu

Alimentul pe care vedeta l-a eliminat din alimentația sa

Vedeta a vorbit despre această decizie și a mărturisit că niciodată nu i-a plăcut să consume acest aliment. În copilărie o făcea deoarece mama sa îl includea în aproape toate preparatel, însă.

„Am eliminat din alimentație carnea definitiv. Mie nu mi-a plăcut niciodată. Mama mea gătea toate mâncărurile cu carne, fasole verde cu carne, mâncare de cartofi cu carne, mazăre cu carne.

Era un chin pentru mine să le mănânc”, a spus Anca Țurcașiu în emisiunea Chefi la cuțite. Acum, meniul vedetei este format în cea mai mare parte din legume pe care le combină în moduri cât mai creative.