Anchetat de DNA, Victor Pițurcă a fost luat în vizor și de DIICOT. Fostul selecţioner a mers azi la audieri

Mai exact, Victor Pițurcă este audiat într-un dosar care are legătură cu cumpărarea stadionului Extensiv, din Craiova. Pe lângă Pițurcă, la DIICOT vor ajunge și Claudia Pițurcă, fiica lui Victor Pițurcă și Mihai Naboiu, ginerele lui Pițurcă.

Victor Pițurcă, anchetat de DNA

Conform fostul selecționer va fi audiat în acest caz, la doar câteva săptămâni după ce fusese anchetat de DNA pentru Stadionul Extensiv a fost construit de frații Eugen și Nicu Mihăilescu în 1998, investiția fiind de aproape 1 milion de euro.

Arena a fost scoasă în cele din urmă la licitație pentru a acoperi prejudiciul produs bugetului de stat de către proprietarii complexului. ”Arena care aparține firmei Extensiv SRL, aflată în procedură de faliment, a fost achiziționată pe 12 noiembrie 2021 de S.C. AGROFERT LAND INVEST SRL la un preţ de numai 60 euro/mp, iar statul şi creditorii firmei falite reclamă că au fost păcăliți”, transmite și Mediafax.

Victor Pițurcă a fost acuzat de DNA că a cumpărat influență pentru fiul său Alex Pițurcă, care a încasat 2.2 milioane de euro pentru măști neconforme aduse din China. , după care Tribunalul București a decis să ridice această măsură.

”Am fost acuzat de cumpărare de influență, cea mai penibilă acuzație care mi se putea aduce. Cei care m-au acuzat de acest lucru m-au făcut să par în ochii opinie publice ca fiind bandit și escroc. În plus, vă imaginați la ce a fost supusă familia mea în toate aceste zile.

Această victorie, decizia de a-mi fi revocată măsura controlului judiciar, adică de a-mi fi redată libertatea sută la sută, e foarte normală, fiindcă judecătorul a înțeles exact cazul, în urma explicațiilor pe care le-am dat, atât eu, cât și avocații mei. Iar această decizie arată opiniei publice că eu n-am nici o vină în acest dosar”, declara Victor Pițurcă.

”Eu doar l-am împrumutat pe fiul meu pentru produsele vândute. Măsti, măști de gaze, știu eu, crezi că știu? Băiatul meu a vrut să intre în afacere. Nu am dat nicio declarație, n-am semnat nimic din ce au prezentat procurorii pentru că sunt complet nevinovat, nu am nicio problemă cu această afacere și este un mare abuz.

Fiul meu, era afacerea lui. Am vorbit o jumătate de oră cu șeful Romarm. De această afacere s-a ocupat o firmă care putea să facă această afacere, nu firma noastră. Noi nu am avut nimic de-a face cu aceste produse ce s-au vehiculat că s-au vândut, nu există. Eu n-am avut nimic în comun cu această afacere.

Eu am trimis bani în firmă la Alex, Alex a plătit direct în China la bancă pentru produsele respective. Ăia știau de afacerea asta, noi știam? Îi mai lua Alex pe respectivii în combinația asta dacă știa el să cumpere? Întrebați-l pe Alex. Eu am băgat bani în firma lui Alex, Alex s-a ocupat și am trăit cu sufletul la gură până mi-au revenit banii.

Fiul meu nu a comis nicio ilegalitate. E foarte supărat, n-a semnat nimic. A intrat și el într-o afacere de genul ăsta, eu vă imaginați cât pot să regret, că n-am vrut, nu îmi trebuia, pentru el am făcut, asta a fost totul. Ăsta e adevărul”, mai transmitea Pițurcă în fața reporterilor strânși în fața sediului DNA la începutul lunii februarie.