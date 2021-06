Anda Adam s-a afișat alături de noul iubit. Cine este bărbatul misterios din viața artistei

Anda Adam și Sorin Niculescu au pus capăt căsniciei de șase ani și au hotărât să meargă pe drumuri separate. Cântăreața are deja un nou iubit, deși încă nu a vorbit despre despărțirea de soțul ei.

Artista s-a afișat în public alături de un bărbat misterios și părea să se simtă foarte bine în compania acestuia. Deși s-a speculat de mult timp că Anda Adam ar fi o femeie singură, ea sau soțul ei au preferat să nu discute acest subiect în public.

Anda Adam s-a afișat alături de noul iubit

s-a afișat alături de noul ei partener. Cei doi au fost surprinși în ipostaze de cuplu și păreau să se simtă foarte bine unul în compania celuilalt.

După despărțirea de Sorin Niculescu, subiect care nu a fost confirmat nici de el, dar nici de Anda Adam, artista a apărut în brațele noului ei iubit.

Noul iubit al cântăreței este un afacerist din Cluj, scrie . Bărbatul are mai multe afaceri în străinătate, este căsătorit și are doi copii din două relații diferite.

Afaceristul a postat și o fotografie pe rețelele sociale alături de iubita lui, adăugând o descriere care spune totul despre relația lor: „Inima mea”, a scris acesta. Mai mult, acesta a adăugat și o inimioară, semn că relația cu blondina merge foarte bine.

Anda Adam și Sorin Niculescu s-au despărțit

Anda Adam și Sorin Niculescu nu au vorbit niciodată despre viața lor personală în public. În ultimele luni au apărut speulații conform cărora artista și partenerul ei de viață s-ar fi despărțit.

a vorbit despre acest subiect la Antena Stars și a declarat că nu are de gând să ofere detalii din viața lui amoroasă.

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului.

Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu.

Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!”, a declarat Sorin Niculescu la

Sorin Niculescu a mai precizat că o apreciază foarte mult pe Anda Adam și că este mama copilului său, așa că nu vrea să mai abordeze acest subiect al despărțirii.