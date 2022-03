Andra Gogan, dezvăluiri despre marea ei iubire: ”Mi-a spus că sunt a opta minune a lumii”! Galerie foto

Andra Gogan este, probabil, cea mai cunoscută artistă printre adolescenții și tinerii de la noi, succesul ei în lumea rețelelor de socializare fiind unul edificator: aproape un milion de urmăritori pe Instagram, peste 9,5 milioane pe TikTok și câteva sute de mii de Facebook. Ajunsă la aproape 24 de ani, Andra – a cărei frumusețe ingenuă a fermecat lumea – a vorbit cu FANATIK despre iubire și despre copilăria ei.

Andra Gogan, sinceră când vine vorba de băieți: ”A fost prima mea iubire”

Andra Gogan a vorbit despre prima ei iubire. Au trecut, de atunci, aproape 18 ani, dar și-o amintește perfect. Iar băiatul pe care îl iubea pe atunci, așa cum o pot face doar copiii preșcolari sau cei din clasa I-a, a devenit, în timp, unul dintre cei mai buni prieteni de-ai vedetei.

”Prima mea iubire? Vai de mine! (râde, n. red.) Mi-a plăcut enorm de un băiat pe care îl cheamă Tomy (râde, n. red.). E încă coleg cu mine, doar că acum mai suntem doar foarte, foarte buni prieteni, nu mai sunt sentimente de genul. El a fost prima mea iubire, iar el îmi spunea că sunt a opta minune a lumii. Dar pe atunci aveam șase ani, așa că nu mai este cazul”, spune, pentru FANATIK, Andra Gogan.

Andra Gogan spune că prima ei iubire nu mai poate să se transforme într-o relație, chiar dacă sentimentele pe care le avea pentru băiatul cu pricina au fost intense. ”Nu suntem împreună pentru că am mers pe drumuri diferite. Dar mă bucur că îmi este și acum un prieten foarte bun și îl apreciez enorm”, a mai precizat Andra Gogan.

Andra Gogan: ”Am și început să plâng de fericire”

Iar când vine vorba de copilărie, pe lângă amintirea pe care i-a lăsat-o Tomy atât de adânc întipărită în suflet, Andra Gogan păstrează la mare preț și amintirile legate de cariera ei. ”Cea mai puternică amintire a copilăriei mele este momentul în care am urcat pe scenă, în fața a peste 1000 de oameni, veniți doar pentru mine, la un concert pe care l-am ținut pe când aveam 12 sau 13 ani.

E chiar cea mai frumoasă amintire a mea, atunci am și început să plâng de fericire. Am foarte multe amintiri frumoase, toate cu fratele meu alături. Noi ne-am petrecut copilăria împreună, făceam totul împreună, dansam, cântam”, ne-a mai spus Andra Gogan.

Andra Gogan nu are iubit. Când va avea, știe ce se va întâmpla: ”Apare întâi pe Internet”

Cum frumușică este, succesul pe care îl are e indiscutabil, este, cu siguranță, curtată. Cu toate acestea, ne-a explicat ea, momentan nu are nicio relație. Nu de altceva, dar, dacă avea, și-ar fi asumat-o, deja. Întâi pe Internet, evident, locul în care, de altfel, își expune viața.

”Din păcate sau din fericire nu am publicat pe internet dacă am sau nu o relație, deci probabil nu o să spun acest lucru (că are iubit, n. red.). Totul apare întâi pe Internet. Îmi trăiesc viața acolo, este foarte tare și îmi place să spun oamenilor ceea ce gândesc și, dacă pot, să îi influențez într-o direcție foarte frumoasă”, ne-a spus Andra Gogan.

Pentru a avea succesul pe care îl are în online, așa cum și recunoaște de altfel, muncește din greu. Zi de zi, ore întregi, filmează, cel mai des alături de fratele ei, Răzvan. Dacă nu filmează, călătorește prin toate colțurile lumii pentru diverse colaborări cu tiktok-eri la fel de cunoscuți ca și ea.

Andra Gogan a ajuns în Cartea Recordurilor

De altfel, contul oficial de TikTik, cel urmărit de peste 9,5 milioane de utilizatori din toată lumea, o plasează pe Andra Gogan pe primul loc al artiștilor români în topul global și este realizat exclusiv în limba engleză.

Andra Gogan este, pe lângă cel mai de succes produs din online al României, și una dintre artistele care au ajuns în Cartea Recordurilor. De două ori chiar. O dată pentru performanța de celui mai lung concert live ținut de un copil, recital în care Andra Gogan și fratele ei au cântat 3 ore și 20 de minute, adică 55 de melodii, iar a doua oară a ajuns în top pentru cele mai multe CD-uri lansate de un copil, 16 la număr.

Andra Gogan, vacanțe pe tot globul

Cum meseria căreia i-a dedicat copilăria și adolescența a transformat-o într-o tânără extrem de ocupată, Andra Gogan trebuie ”să țină pasul” cu numărul mare de angajamente pe care le are. Pe tot globul, evident. Așa că, fiecare călătorie făcută este și o mică vacanță pentru ea.

În scurtele momente de relaxare pe care le are, fie ele în Statele Unite, Franța, insule exotice sau Dubai, Andra Gogan, în ciuda imaginii adolescentine pe care o promovează, Andra Gogan pozează și în ipostaze fierbinți. Iar costumele de baie pe care le are – multe la număr în colecția ei – scot la iveală formele de fototomodel cu care Andra Gogan a fost înzestrată de mama-natură.