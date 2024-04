Andrea Compagno așteaptă o medalie de campion al României . Atacantul lui Tianjin Jinmen Tiger a mărturisit că a plecat în China pentru că Gigi Becali nu-l plăcea. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate .

Andrea Compagno, prima reacție după ce FCSB a câștigat titlul

Andrea Compagno s-a despărțit de FCSB la mijlocul lunii februarie și a semnat cu Tianjin Jinmen Tiger. Golgheter al roș-albaștilor în sezonul trecut, atacantul italian a avut o contribuție importantă și în ceea ce privește titlul câștigat în actuala stagiune de FCSB.

ADVERTISEMENT

i-a felicitat pe foștii coechipieri după câștigarea titlului. Andrea Compagno era ferm convins că FCSB va reuși să pună mâna pe campionat. Atacantul italian așteaptă medalia de campion.

„Ar fi super, dar nu știu cum funcționează. Am scris foștilor colegi, antrenori, doctori. Sunt foarte fericit, cred că după noiembrie-decembrie am înțeles că o să fim campioni pentru că acest an nu era concurență.

ADVERTISEMENT

„FCSB a dominat din primul până în ultimul minut. Sunt fericit pentru suporteri”

Era la nivelul superior, și anul trecut eram foarte buni, dar era o echipă mai bună ca noi, cu un fotbal foarte bun, Farul, dar anul acesta nu cred că a putut să se bată cu FCSB.

A dominat din primul minut până în ultimul. Sunt fericit pentru suporteri și pentru tot orașul. Eu sunt în China acum, băieții au făcut totul. Această schimbare pentru mine era obligatorie pentru că toată lumea știe cum a mers situația”, a declarat Andrea Compagno, potrivit .

ADVERTISEMENT

În actuala stagiune, Andrea Compagno a marcat 4 goluri în tricoul FCSB în 18 partide de SuperLiga. De la transferul în China, atacantul italian a marcat 5 goluri în 6 meciuri. Compagno este cotat la două milioane de euro de Transfermarkt.com.

Andrea Compagno, declarații surprinzătoare la adresa lui Gigi Becali după ce FCSB a câștigat titlul: „Nu mă plăcea”

Andrea Compagno a fost mai mult rezervă în actuala stagiune la FCSB. Atacantul în vârstă de 28 de ani a explicat că atitudinea lui Gigi Becali l-a făcut să plece din lotul roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

„A fost un an și jumătate foarte bun pentru mine, era foarte important să schimb pentru că persoana cea mai importantă din clubul FCSB nu mă plăcea pe mine și am zis că nu rămân acolo degeaba, mai bine să schimb”, a mai spus Andrea Compagno.