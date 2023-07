Andrea Mandorlini, după CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1: „Am fost obosiți”

Duminică seara, în Gruia, partida vedetă a etapei cu numărul din SuperLiga. Oltenii au deschis scorul în minutul 10 prin Alexandru Crețu, iar scorul final a fost stabilit de

Andrea Mandorlini se plânge de oboseală după CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1: „A fost greu din punct de vedere fizic”

CFR Cluj a ratat șansa de a rămâne în fruntea clasamentului alături de FCSB, după ce a făcut doar egal pe teren propriu împotriva Universității Craiova. Deși Andrea Mandorlini a tratat meciul foarte serios și a trimis pe teren cei mai în formă jucători pe care i-a avut la dispoziție, echipa sa nu a reușit să se desprindă în învingătoare, cu toate că a avut destule oportunități de a marca.

ADVERTISEMENT

După meci, tehnicianul italian s-a declarat mulțumit cu punctul obținut, dar spune că echipa sa a resimțit din plin oboseala după partida epuizantă de joi cu Adana Demirspor din turul 2 preliminar val Conference League.

„Suntem mulțumiți. A fost greu, a trebuit să schimbăm jucătorii din cauza oboselii. Am fost obosiți mental, au fost ocazii de ambele părți. Mergem înainte cu acest punct câștigat, pentru că vedeți cu toții cât de greu este, ați văzut și rezultatul Farului.

ADVERTISEMENT

Am făcut multe lucruri bune, ne-am creat ocazii, dar nu am fost lucizi în fața porții, s-a văzut oboseala. Voiam trei puncte, dar suntem multumiți și așa.

Konoplyanka se antrenează cu noi, va fi în lot. Ne gândim la meciul cu Adana, la cel cu FCSB, va fi o săptămână dificilă pentru noi. Va fi un infern în Turcia, e foarte cald. Vedem de mâine ce va fi, vom începe să pregătim meciul”, a declarat Andrea Mandorlini la finalul partidei CFR Cluj – Universitatae Craiova 1-1.

ADVERTISEMENT

Panagiotis Tachtsidis: „Venirea la CFR Cluj nu e un pas înapoi!”

Grecul Panagiotis Tachtsidis a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui CFR Cluj în meciul cu Universitatea Craiova, iar golul egalizator înscris de Yeboah i se datorează în mare măsură. După partidă, el a vorbit ce l-a convins să vină în Gruia și care sunt obiectivele în acest sezon.

„Nu este rezultatul pe care ni l-am dorit, ne doream victoria. Era un meci acasă, trebuia să-l câștigăm, o să încercăm meciul următor. Sunt fericit pentru pasa de gol, dar am venit aici să câștig titlul.

M-au convins cei din conducere pentru proiect. Vreau să facem lucruri bune în Europa și să câștigăm campionatul. Nu e un pas înapoi venirea la CFR Cluj. Sunt echipe bune în România. E intensitate mare în joc. CFR e un club mare. Trebuie să ne concentrăm acum la meciul din Conference League”, a declarat Tachtsidis la flash-interviul de după partidă.

ADVERTISEMENT

Vasile Mogoș e mândru că a venit la CFR Cluj

Devenit jucător de bază la CFR Cluj, Vasile Mogoș se felicită pentru decizia luată de a veni la echipa din Gruia și spune că își dorește să aibă evoluții cât mai bune pentru a reintra în vizorul echipei naționale.

„În seara asta a fost un meci important, cu Craiova, care are jucători mari. Eu sunt mândru să fiu aici, am găsit o echipă bună. Eu am venit pentru că voiam să mă întorc în țară. E bine pentru noi. Când joci în teren, e greu. Trebuie să fii concentrat 100%. Doamne ajută să revin la echipa națională! Eu îmi fac datoria, treaba mea, apoi vine antrenorul.

Trebuie să jucăm la Adana ca în prima repriză de la Cluj. Să avem ocazii și să dăm goluri. Acolo e greu, dar așa e pe toate stadioanele. Vom vedea cu colegii și antrenorii ce vom face. Eu nu vorbesc de titlu, ci iau meci cu meci”, a spus Vasile Mogoș la finalul partidei cu oltenii.