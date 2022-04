Andreea Antonescu, în formă maximă la 39 de ani. Câte kilograme are cântăreața

Cântăreața este în formă maximă, după ce în ultimul an a început să fie mult mai atentă la siluetă. Investește timp și energie, corpul îndrăgitei artiste suferind o transformare extraordinară de când merge la sală.

Andreea Antonescu, adevărul despre greutatea sa. Cum i s-a schimbat viața de când face sport

Andreea Antonescu este o împătimită a sportului și merge de cel puțin 4 ori la sală în fiecare săptămână. Acest lucru o ajută pe să-și mențină silueta, iar de când se antrenează a reușit să pună masă musculară și are 48 de kilograme.

„Pentru că merg la sală de minim 4 ori pe săptămână am devenit cumva dependentă și e pentru prima oară când sunt chiar mândră de mine că încerc să am un stil de viață sănătos atunci când vine vorba de alimentație.

Toată viața mea am avut 42 de kilograme, acum, de când merg la sală, am pus masă musculară și am ajuns la 48 de kilograme. Mă simt bine în pielea mea, îmi doresc mereu să evoluez și să fiu mai bună decât am fost ieri”, a mărturisit Andreea Antonescu pentru .

Andreea Antonescu, o împătimită a sportului

Jumătatea trupei Andre este o împătimită a sportului, subliniind că merge foarte des la sala de antrenament. muncește din greu pentru silueta impecabilă pe care o afișează la 39 de ani.

„De un an de zile încoace am început să țin diete, mai precis de când am ieșit din cele două reality show-uri la care am participat.

Acolo am fost supusă unor provocări și pentru că lucrul ăsta a început să se observe pe corpul meu am decis că ar fi momentul potrivit să încep să investesc în fizicul meu. Corpul nostru este casa noastră așa că trebuie să arătăm bine și să fim în formă.

Și uite că m-am mobilizat și după 15 ani am decis că este momentul să merg la sală, să fac niște tratamente corporale la care corpul meu a reacționat foarte bine”, a adăugat Andreea Antonescu.