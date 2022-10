Andreea Esca, reproșuri la adresa unui site de cărți. Ce a nemulțumit-o pe știrista de la Pro TV

Andreea Esca și-a exprimat nemulțumirea în social media după ce a văzut o reclamă la un site de cărți. Vedeta Pro Tv a fost deranjată de sloganul care promova cititul, poziționându-se împotriva televiziunii.

Andreea Esca, deranjată de sloganul unui site care vinde cărți. Ce a spus vedeta Pro TV

Andreea Esca este o fire diplomată și evită să intre în polemici. Totuși, recent, nu a rezistat și și-a exprimat nemulțumirea în mediul online.

, cu o vastă experiență în televiziune, Andreea Esca este și o persoană care ia parte la evenimente culturale și, de altfel, le și promovează.

Prin urmare, celebra prezentatoare nu s-a putut abține atunci când a văzut pe internet sloganul unui site care comercializează cărți.

Formularea „Cărțile sunt televizorul oamenilor deștepți” i-a atras atenția Andreei Esca, mai ales în contextul în care multe dintre scrierile promovate aparțineau unor foste sau actuale personalități din televiziune, precum Andreea Marin, Andreea Raicu și Mihai Morar.

Din punctul de vedere al Andreei Esca, urmăritul producțiilor TV și cititul nu se exclud una pe alta, ci pot fi făcute în paralel.

În mesajul transmis de moderatoarea de la Pro TV, aceasta a precizat că oamenii trebuie să învețe să-și respecte unii altora alegerile.

„Dilema mea s-a adâncit când am văzut că sub sloganul ‘Cărțile sunt televizorul oamenilor deștepți’, site-ul publică cu mândrie cărțile unor vedete TV extrem de apreciate la noi în țară. Deci e ok totuși televizorul și pentru oamenii deștepți?!”, a declarat Andreea Esca,

„Hai să ne respectăm unii pe alții”

Andreea Esca s-a folosit de puterea propriului exemplu și a mărturisit că, în ceea ce o privește, găsește la fel de relaxant și benefic și să se uite la emisiuni precum Vocea României, dar și să citească.

„Hai să ne respectăm unii pe alții atunci, indiferent de alegerile unei seri. Eu mă uit cu plăcere la Vocea României, dar și citesc cu aceeași plăcere cartea Ralucăi Anton”, a adăugat Andreea Esca.