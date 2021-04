Andreea Esca, vacanță de vis alături de Alexia Eram, fiica ei. Cum au apărut la piscină

Andreea Esca s-a bucurat de o vacanță de vis alături de fiica sa, Alexia Eram, prezentatoarea de la Pro TV mărturisind că sejurul a fost primit cadou, fără să spună de la cine. Cele două s-au distrat de minune și au făcut plajă în fiecare zi.

Vedeta știrilor de la ora 19:00 a avut parte de experiențe inedite în Dubai, alături de fiica sa, acolo unde s-a cazat la vestitul Palazzo Versace, renumitul hotel de designer placat cu marmură albă și încărcat cu detalii iconice ale vestitei case de modă.

Prezentatoarea și tânăra de 20 de ani s-au bucurat de vremea caldă și însorită, de shopping, dar mai ales de plajă. Dovadă sunt chiar imaginile postate de Andreea Esca și Alexia Eram pe rețelele de socializare, unde apar în toată splendoarea lor.

Andreea Esca și Alexia Eram, vacanță de neuitat în Dubai. Cum s-au distrat

„Am primit cadou o scurtă vacanță în Dubai care a inclus experiențe inedite. Ne-am dorit să petrecem o vacanță doar noi două, special pentru luna femeii, să avem câteva zile de relaxare după o perioadă încărcată și înaintea examenelor pe care Alexia trebuie să le dea în lunile următoare pentru absolvirea facultății.

Nu am mai fost în Dubai cu Alexia de mult timp, de când era mică, așa că a fost ocazia bună să descopere orașul altfel acum. După patru ore și jumătate de zbor cu flydubai, am schimbat și peisajul și clima. Am plecat de la 5 grade și am ajuns la 35.

Ne-a plăcut foarte mult experiența, precum și cum se păstrează linia și spiritul casei italiene și în Dubai, cu mare atenție la toate detaliile”, a declarat Andreea Esca despre vacanța în Dubai pentru protv.ro.

Și Alexia Eram s-a bucurat din plin de sejurul petrecut alături de celebra sa mamă. Cele două au zburat cu balonul, s-au plimbat cu yachtul și au vizitat unele dintre cele mai frumoase locuri din Dubai, chiar înainte ca tânăra de 20 de ani să dea examenele de la facultate.

Prezentatoarea de la Pro TV și fiica sa nu au stat departe nici de plaje, mai ales că în Emiratele Arabe au avut parte de 35 de grade Celsius. Alexia Eram s-a declarat încântată de vacanța alături de mama, asta pentru că au fost numai ele două.

„Când suntem împreună în vacanță, ne place să stăm de povești, pe marginea piscinei, să recuperăm despre ce s-a mai întâmplat în viețile noastre pentru că nu am mai avut ocazia să facem acest lucru de când am plecat la facultate.

Eu în Dubai am fost când eram mult mai mică. Acum a fost pentru prima dată când îl văd astfel și realizez cât de multe lucruri poți face acolo. Îmi place foarte mult. Dacă aș putea, vara aș sta în Europa și, în rest, m-aș muta aici”, a spune fiica Andreei Esca, mai arată sursa citată.