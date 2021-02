Andreea Mantea, momente unice de Sfântul Valentin. A fost răsfățată de iubitul misterios

Andreea Mantea a avut parte de momente unice pe 14 februarie, de Sfântul Valentin. Prezentatoarea TV a fost răsfățată de iubitul misterios, care s-a asigurat că Ziua Îndrăgostiților va fi una unică și de neuitat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Frumoasa brunetă și partenerul ei de viață au decis că este momentul perfect pentru o relaxare bine meritată, mai ales că sărbătoarea dragostei a picat în weekend. Zis și făcut, vedeta și iubitul au dat aglomerația din București pentru un sejur la munte.

Fosta gazdă de la „Puterea Dragostei” le-a arătat tuturor cum a petrecut alături de iubitul misterios. Cei doi s-au relaxat într-un jacuzzi, la -9 grade Celsius, Andreea Mantea făcând publice câteva imagini inedite din escapada amoroasă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andreea Mantea, momente unice alături de iubit, de Ziua Îndrăgostiților

Andreea Mantea a imortalizat câteva momente speciale petrecute alături de iubitul misterios, unul dintre acestea fiind cel în care ciocnesc paharele de șampanie, semn că cei doi îndrăgostiți se simt foarte bine unul în compania celuilalt.

Celebra prezentatoare de la Kanal D s-a bucurat de timpul petrecut alături de partenerul de viață, care i-a furat inima și o face fericită de mai bine de 5 ani. Relația lor este una ferită de ochii curioșilor, vedeta preferând să fie discretă legat de viața sentimentală.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea bruneta mai scapă imagini cu momente romantice, așa cum s-a întâmplat de Ziua Îndrăgostiților. După o relaxare plăcută în apa fierbinte din jacuzzi, moderatoarea show-ului „Trăiri alături de Andreea Mantea” și-a amintit că e totuși iarnă.

„Diagnostic sigur: EXTRA MEGA pneumonie acută! Happy Valentine’s Day, aaaaa?”, a scris fosta gazdă de la „Puterea Dragostei” în dreptul unei imagini în care apare înfofolită, după relaxarea de la -9 grade Celsius.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andreea Mantea nu vorbește foarte des despre cel care i-a furat inima, știindu-se puțin lucruri despre iubitul misterios. Bărbatul este producătorul reality show-ului pe care-l realizează la Kanal D, motiv pentru care petrec destul de mult timp împreună.

„Nu-l ascund! Pur și simplu am ales să nu mai vorbesc despre viața mea personală. N-a fost ceva ce mi-am propus. Cred că am îmbătrânit. Odată cu vârsta vine și maturitatea. N-am stat să mă axez că am sau n-am, că merge sau nu merge.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La câte probleme am avut până acum… unde ajungeam? Decât să-mi văd numele scris cu tot felul de povești d-astea”, a spus vedeta la un moment dat.