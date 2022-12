Andreea Mantea, năpădită de emoții. Ce i-a spus fiul ei de a făcut-o să plângă: „Nu m-am așteptat la asta”

Andreea Mantea a spus că este foarte mândră de fiul ei, David, care nu are cine știe ce pretenții în prag de Crăciun, ba chiar că lucrurile pe care și le dorește sunt atât de firești încât vedeta nu se aștepta la ele.

Andreea Mantea nu le mai spune celorlalți ce dorințe are, din superstiție

a fost extrem de emoționată când a auzit ce fel de mulțumiri are fiul ei. Aceasta i-a spus Biancăi Comănici, , că îi este teamă ca feciorul ei să nu se schimbe, mai ales că de acum merge și la școală și ceilalți copii pot să fie mai superficiali și să-l influențeze.

Dacă legat de dorințele fiului ei a vorbit pe șleau, când vine vorba despre propriile sale vise, Andreea a mărturisit că a învățat de-a lungul anilor să nu le mai rostească în preajma altor persoane.

Despre fiul ei, David: „Mă așteptam să îl schimbe copiii din jurul lui, anturajul…”

că e mai bine să își treacă pe o hârtiuță fiecare dorință, căci astfel lucrurile s-ar putea să ajungă într-un port bun mai rapid.

„David mulțumea că are o mamă bună, că are un pat. Măi, deci mulțumea pentru lucruri atât de simple încât am rămas blocată. Nu m-am așteptat la asta. Mă așteptam să fie și o doză de superficialitate. Dacă el a intrat în sânul școlii, mă așteptam să îl schimbe copiii din jurul lui, anturajul…

Mi-era teamă să nu vină cu ceva superficial. Printre dorințe era să vorbească o fetiță cu el, să îi mai facă mama nu știu ce plăcintă, să îl lase mama să se uite la un serial…

Să mai meargă la țară să vadă cocoșul. Și… să-i aducă Moș Crăciun pijamale pufoase. Nu avea nimic, nu știu, avioane, jocuri și alte nebunii.

O să-i scrie scrisoarea pe 24 (n.r.: decembrie) și o să o pună sub brad. O să insist să o pună puțin mai devreme. Sunt atât de normale lucrurile pe care le cere și se bucură din tot sufletul, ceva extraordinar”, a declarat Andreea Mantea.