Andreea Raicu, mesaj emoționant de ziua mamei sale, după infectarea cu Covid-19

She is my rock star!! ❤️ A avut unul dintre cei mai grei ani si are in continuare zambetul pe buze ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat. Sper ca am mostenit macar jumatate din puterea ei interioara. La multi ani Mami!! Sunt atat de fericita ca esti back home! ❤️💛 #spaday #PamperingTime @countryspa_retreat

