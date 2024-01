Andreea Tonciu nu a mai fost lăsată de soț să apară la TV: ”Am fost în depresie”

Andreea Tonciu a făcut mărturisiri sincere despre căsnicia sa cu Daniel Niculescu, la o săptămână după ce a fost eliminată de la Survivor România All Stars 2024. Fosta asistentă TV a dezvăluit că soțul ei nu a lăsat-o o bună perioadă să mai apară pe sticlă. Care a fost motivul?

Andreea Tonciu dă din casă. Soțul nu a lăsat-o o perioadă să mai apară la TV. Care a fost motivul

Vedeta a dezvăluit că a intrat în depresie cât timp nu a mai fost la TV, din cauză că avea interdicție din partea partenerului de viață. Mai exact, se întâmpla după ce Andreea Tonciu a adus-o pe lume pe fetița sa, Rebeca și și-a unit destinele cu Daniel Niculescu.

și a stat acasă pentru a-și crește copilul. De asemenea, fosta asistentă TV s-a îndepărtat și de prietenele sale, inclusiv de fostele colege de platou, Sânziana Buruiană sau Laurette.

”Eu, de când m-am măritat, am avut cam interzis să mai vorbesc cu trecutul meu. Mi-a dat interdicție soțul meu și să apar la televizor! Eu 4 ani nu am apărut la televizor, am fost în depresie, eu nu am apărut nicăieri, am stat și mi-am crescut copilul. Eu nu am vorbit cu absolut nimeni 4 ani. Eu ajunsesem să fiu în depresie”, a spus Andreea Tonciu, invitată fiind în podcastul

Ce emisiuni a refuzat Andreea Tonciu din cauza interdicției soțului

Totuși, în cei patru ani de ”izolare”, Andreea Tonciu era , pentru a lua parte la diferite emisiuni. A primit propunere și să participe la Asia Express sau la producțiile lui Nea Mărin, dar a fost nevoită să nu le accepte.

Andreea Tonciu este de părere că Daniel Niculescu nu a mai lăsat-o să se afișeze în lumina reflectoarelor deoarece era influențat de familia lui. Vedeta crede că socrii săi s-au simțit jenați de aparițiile sale pe sticlă.

”Eu am refuzat Asia Express, pentru că nu m-a lăsat, am refuzat Nea Mărin, cu cine? Eram în echipă cu nașa mea, cu Anamaria Prodan, dar am refuzat că nu m-a lăsat soțul meu.

Lui i-a plăcut că sunt Andreea Tonciu, dar după a stat el mai bine, s-a gândit și a zis că nu trebuie să mă mai lase. De ce? Nici până în prezent nu știu răspunsul, dar am stat, l-am gândit și aș fi găsit niște variante, dar nu știu dacă sunt adevărate.

Eu cred că din cauza familiei lui, pentru că lucrează într-un anumit domeniu, probabil m-au văzut cum apar eu la televizor și i-au zis lui de ce mă mai lasă să apar, că mă fac de râs. Ei nu știu că totul este un pamflet și eu jucam un teatru acolo”, a mai explicat vedeta.