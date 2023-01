După o viață de nebunii, Andreea Tonciu a devenit mamă dedicată: ”Fără ea nu pot”

În urmă cu șase ani Andreea Tonciu și soțul ei, Daniel Niculescu deveneau părinții unei minune pe care au botezat-o Rebeca Ana-Maria. Din acel moment, din femeia spontană și rebelă, Andreea s-a transformat definitiv. Acum vedeta este alt om, și, chiar mai mult, este în stare să renunțe la tot, pentru a-și vedea fetița fericită.

Andreea Tonciu, schimbată definitiv de când a dat naștere unei minuni

. Prima atingere, primele nopți petrecute acasă, primii pași și lucrurile pot continua la nesfârșit.

Anii au trecut cât ai clipi și Andreea s-a trezit că fiica ei a trecut de la grădiniță la o nouă etapă, începerea școlii. Într-un material exclusiv realizat pentru FANATIK, bruneta se declară temătoare în ceea ce privește adaptarea Rebecăi, dar speră să fie inteligentă și să-i semene, pentru că ea era tare fâșneață în anii copilăriei.

”Am fost foarte grijulie de când am născut-o, acum suntem la o altă etapă a vieții. Îmi este foarte frică de școala aceasta, crede-mă! Am optat să o dau la cea mai bună școală din București și sper ca Rebeca să fie foarte atentă și să fie o fată deșteaptă.

Să semene cu mămica pentru că eu când eram la școală… Nu eram chiar tocilară, dar se descurca sorela ta (râde, n. red.). Mă ducea capul. Nu am copiat. Eu citeam și imediat rețineam. A doua zi spuneam totul iepurește și luam 10 (n.r. râde)”, a mărturisit Andreea Tonciu pentru FANATIK.

”De la anul probabil că va trebui să mă conformez”

Când vine vorba de vacanțe, lucrurile par să fie puțin dificile pentru Andreea Tonciu, asta pentru că, odată cu înscrierea în sistemul de învățământ, Rebeca trebuie să se conformeze programei școlare.

Celebra vedetă profită cât poate, micuța fiind la clasa zero, conștientă fiind că, odată cu trecerea în clasa întâi, va trebui să renunțe la escapadele lungi cu care este obișnuită și să se rezume la unele mai scurte.

”Stai să vezi… fiind clasa zero, eu am zis că mai poate să lipsească. A lipsit în octombrie două săptămâni pentru că am fost în Egipt. Acum o să lipsească iar pentru că plecăm pe 12 ianuarie și ne vom întoarce abia pe 28 ianuarie. Deci, toată luna ianuarie nu o să fie la școală Rebi. Dar, este de iertat pentru că este clasa zero, pregătitoare.

De la anul probabil că va trebui să mă conformez, dar, dacă stau bine să mă gândesc, atunci când o să plec într-o vacanță o să o iau și pe ea. Nu contează o săptămână. Facem și noi escapade mai scurte (n.r. râde)”, a mai povestit bruneta.

Andreea Tonciu: ”Nu am cum! Fără ea nu pot!”

Dedicată și atentă la nevoile ei, vedeta i-a fost alături unicului ei copil la orice pas, iar asta a creat o legătură specială între ele. Niciuna nu poate rezista prea mult la distanță, de aceea, Andreea Tonciu este nevoită să își ia îngerașul mereu cu ea. Chiar și în momentul în care are anumite contracte în altă țară, Rebeca o însoțește.

”Este foarte dependentă de mine. Nu poate sta fără mine și nici eu nu pot sta fără ea. Și plânge după mine, chiar nu am cum. Nici eu nu pot să plec în nicio vacanță fără fata mea.

De fiecare dată când am avut de promovat anumite hoteluri în Dubai, în Egipt am luat-o cu mine. Nu am cum! Fără ea nu pot!”, spune vedeta, vădit emoționată.

Ce își dorește Andreea Tonciu de la fiica ei?

La întrebarea reporterului FANATIK despre viitor micuței, Andreea Tonciu susține că nu are nicio așteptare concretă, ba mai mult, afirmă: ”Nu pot spune că îmi doresc ceva anume de la Rebeca. Eu îmi doresc ce își dorește ea.

Nu merg pe premiza ca fata mea să fie doctor sau să fie orice altceva. Ce vrea ea, ce simte ea. Eu o să-i dau sfaturi. Dacă o să țină cont de ele, bine, dacă nu, ce vrea ea”.

La capitolul . Admite că seara este doar a lor, dar… nu toată, ci doar după ce micuța adoarme.

”Viața mea cu soțul este una foarte bună! Ne vedem noaptea! În general noaptea este a noastră. Pentru că eu dorm și în ziua de astăzi cu Rebeca în pat. El doarme separat. Ne mai vedem noaptea la un film, la o floricică, la o vorbă”, a explicat Andreea Tonciu pentru FANATIK.