Andrei Leonte, despre relația cu iubita lui: ”Ea m-a invitat la cafea și mi s-a părut normal să îi propun să ne mutăm împreună”

Andrei Leonte a devenit unul dintre cei mai apreciați cântăreți chiar în prima zi a anului 2012 când a câștigat primul sezon al emisiunii X Factor. La mai bine de 10 ani de la marea s-a reușită, artistul vorbește în exclusivitate pentru FANATIK despre cum arată viața lui acum, dar și despre relația cu noua lui parteneră.

Andrei Leonte, detalii picante din relația cu noua lui parteneră

Foarte discret cu privire la chestiunile personale, , însă, asta nu se mai aplică de când este cu Laura. Semn că lucrurile sunt chiar serioase între ei, mai ales că, deja și cuscrii s-au cunoscut. Am putea spune, chiar, că urmează nuntă mare. Dar, mai bine îi lăsăm pe ei în rândurile de ma jos să vă ofere toate detaliile.

Prezenți la avanpremierea filmului Avatar, Calea apei, porumbeii, FANATIK. Cei doi s-au ținut permanent de braț și și-au aruncat ocheade drăgăstoase, și, ca un cuplu minunat ce sunt, și-au cerut permisiunea pentru orice informație pe care o divulgau din intimitate.

Dar, nu totul este doar lapte și miere. Din când în când și ei mai dau nas în nas cu problemele și ies scântei, doar că, au acceptat că terapia de cuplu, dar mai ales cea individuală este soluția atunci când te simți depășit de grelele încercări.

Care a fost cea mai mare temere a lui Andrei Leonte când și-a cunoscut noua iubită?

– Tot mai asumați în privința relației de vreun an încoace…

Andrei Leonte: De vreun an ne-am tot asumat relația, da!

Laura, iubită Andrei Leonte: Cu fiecare ieșire în public am încercat să ne ținem cât mai aproape unul de celălalt.

– De ce ați ținut departe de ochii curioșilor povestea voastră de iubire?

Andrei Leonte: Laura este mai discretă, plus că am zis să nu ne lăudăm până nu știm sigur ce se va întâmpla cu noi. Dar, acum este oficial, nu mai putem să dăm înapoi. Mai ales că știe toată lumea, nu vrem să ne dezamăgim fanii acestei relații (n.r. râde sarcastic).

De ce se teme câștigătorul primului sezon X-Factor să facă pasul cel mare?

– Oficială relația pentru că i-ai dat și inelul acela?

Andrei Leonte: Care dintre ele (n.r. râde)?!

Laura, iubită Andrei Leonte: Am doar unul acum pe deget (n.r. râde).

Andrei Leonte: Și este pe degetul greșit (n.r. râde). Este încă pe degetul mijlociu inelul pe care îl poartă, deci nu este de la mine! Nu ne grăbim! Ne este foarte bine așa. O luăm încet. Suntem amândoi trecuți prin multe. Acum atâta timp cât este dragoste, înțelegere, sunt zâmbete, sunt amintiri mișto în facere. Pentru ce să ne grăbim?! Doar așa să mai avem ce să mai postăm pe Facebook. Avem ce posta, uite, venim la film (n.r. râde).

Iubita a făcut primul pas în relație

– În ceea ce privește mutatul împreună și acolo vă temeți că se întâmplă prea rapid?

Laura, iubită Andrei Leonte: Asta am făcut-o de acum un an. La patru luni după ce am decis să formăm un cuplu.

Andrei Leonte: La trei luni a venit propunerea, dar a mai stat laura pentru că mai avea o lună din contractul de chirie (n.r. râde).

Laura, iubită Andrei Leonte: Am zis să o luăm încet, dar…

– De la cine a venit propunerea?

Andrei Leonte: Ea m-a invitat la cafea și atunci mi s-a părut normal să îi propun eu să ne mutăm împreună.

– Dacă ați rezistat conviețuirii în doi, ce vă mai sperie?

Andrei Leonte: Suntem destul de duși amândoi la terapie, așa că (n.r. râde)…

Laura, iubită Andrei Leonte: Știm cum să nu ne apăsăm unul celuilalt pe butoane.

– Ce a fost cel mai greu să accepți de când te-ai mutat cu Andrei?

Laura, iubită Andrei Leonte: Pot să dau din casă (n.r. râde)? Nu închide ușile de la dulap. Toate din casă au ușile deschise.

Andrei Leonte: Dacă te uiți prin casă îți dai seama pe unde am trecut (n.r. râde).

Laura, iubită Andrei Leonte: Îmi dau seama… a plecat de acasă, a trecut pe la baie… Este într-o grabă tot timpul (n.r. râde).

Andrei Leonte: Nu neapărat! Pur și simplu, dacă mă duc să caut ceva și ea mă strigă din camera cealaltă, vreau să mă duc cât mai repede, nu mai stau să închid ușile. Mai ales că nu vreau să le trântesc (n.r. râde). S-au dus și amorizoarele (n.r. râde).

Deși Andrei Leonte nu vrea să recunoască, e deja însurat

– Cu socrii în ce relație ești?

Andrei Leonte: Băgăm o exclusivitate, Laura (n.r. râde)? Se cunosc și părinții noștri între ei.

– Deci e clar, ești ca și însurat?

Andrei Leonte: Mută inelul pe celălalt deget că tot aia e (n.r. râde). Mie oricum nu mi-a plăcut viața de burlac, deci… e ok! Și mă bucur că în sfârșit s-a întâmplat, în sfârșit ne-am găsit. Noi suntem foarte siropoși. M-a întrebat terapeuta în timpul ședinței când v-ați spus ultima că vă iubiți, iar eu i-am răspuns instant – înainte să intru.

– Mergeți la terapie de cuplu sau ședințe individuale?

Andrei Leonte: Ambele!

Laura, iubită Andrei Leonte: Facem terapie individuală pentru noi, să ne dezvoltăm și să ne dăm seama ce vrem și cum vrem și cum să comunicăm cu noi, dar facem și terapie de cuplu pentru că nimeni nu te învață cum să vorbești într-o relație și cum să te comporți. E mai bine să știi cum să adresezi niște întrebări ca să nu lași niște probleme să crească.

Andrei Leonte: Toată lumea crede că ajungi la terapie de cuplu în momentul în care apar probleme, dar noi suntem de părere că nu doar trebuie să repari ceva, ci poți construi ceva frumos cu ceea ce înveți acolo.

Din ce motive au ajuns să facă terapie de cuplu?

– Sunt lucruri de la care încă vă mai certați și pe care le tratați la ședințele de terapie?

Laura, iubită Andrei Leonte: Nu cred că avem lucruri punctuale de la care să ne agățăm și să ne certăm. Sunt mai mult lucruri omenești care ne sperie pe toți și durează puțin până găsim un numitor comun. De aceea, regula de aur în relația noastră este comunicarea. Orice ar fi!

Andrei Leonte: De mai multe ori, dacă e cazul!

Laura, iubită Andrei Leonte: Sunt mai prost dispusă într-o zi poate din nimic – nu a vrut să se uite la filmul pe care l-am vrut eu – vorbim despre asta să nu lăsăm o mică porcărioară să ne afecteze și să se transforme în ceva mai mare.

Andrei Leonte: Ai dat un exemplu real (n.r. râde).

– Care este ultimul subiect tratat la ședințele de terapie individuală?

Laura, iubită Andrei Leonte: Pot să spun eu aici, burnout-ul. Muncim amândoi incredibil de mult, pe perioade îndelungate, fără pauze. Trebuie să învățăm să punem stop și să ne gândim la noi ca stare de bine.

Andrei Leonte: Și cum să gestionăm programul acesta haotic, astfel încât să mai găsim timp și unul pentru altul.

Laura, iubită Andrei Leonte: Lucrurile acestea le înveți în terapie.

Andrei Leonte: Apropo de ce spunea Laura, programul meu este ceva mai flexibil și de aceea am decis, totuși, să mă pun la somn odată cu ea și să mă trezesc la fel, ca să evit decalajul – când unul se culcă, celălalt se trezește – așa mai câștigăm timp împreună.

Nu fac planuri, dar nunta și botezul bat curând la ușa lor

– În ce privește planurile de viitor, poate un bebe?

Laura, iubită Andrei Leonte: În primă fază eu vreau să gestionez burnout-ul, să fim sănătoși și de acolo construim.

Andrei Leonte: Să respirăm! Cred că acesta este un prim pas, apoi să ne punem un picuț de ordine în gânduri, să putem lua deciziile în liniște.

– Și la anul nunta și botezul?

Laura, iubită Andrei Leonte: Nu neapărat! Nu punem dateline-uri de genul acesta. Dacă lucrurile vor veni natural, o să se întâmple poate și mai repede.

Andrei Leonte: Nu am făcut nimic până acum după un program și ca drept dovadă am ars niște etape. Toată lumea ne-a zis că ne grăbim sau că merg lucrurile cam repede între noi, însă, acesta a fost ritmul nostru și încercăm să lăsăm să se întâmple lucrurile la fel.

Andrei Leonte, încă emoționat după pierderea bunicului

– Ce veți face de sărbători?

Andrei Leonte: Somn!

Laura, iubită Andrei Leonte: Plănuim somn pentru că eu lucrez foarte devreme, în fiecare dimineață la 5:00. Andrei pentru că este o persoană atât de bună și îi place să petrecem timp împreună, chiar și 10 minute înainte de plecare, se trezește cu mine și mă conduce.

Andrei Leonte: Uneori mai dorm (n.r. râde)!

Laura, iubită Andrei Leonte: 10 minute le avem cumva în fiecare dimineață să ne urăm bună dimineața și să plece fiecare în treaba lui. De sărbători vom merge la bunicii lui Andrei, după aceea la părinții mei, apoi la părinții lui în Italia, unde legăm o mică vacanță.

Andrei Leonte: Deci, probabil că nu vom dormi. Poate în avion (n.r. râde).

– Andrei a fost mereu foarte apropiat de bunici. Respecți încă tradiția de a fi alături de ei?

Andrei Leonte: Stai că mă emoționez! Da, deși nu ajungem atât de des pe cât ne-am dori pentru că sunt departe. Nu avem cum să sărim peste tradiția de a merge la ei. Întotdeauna cu câteva zile înainte de Crăciun merg la ei, facem cârnați.

– Mergi acolo pentru că retrăiești anii copilărie?

Andrei Leonte: Și de asta, dar și pentru că, realist fiind, nu știu cât o să mă mai pot bucura de ei. Vin și părinții mei pe 21 decembrie în țară și merge cu toții.