Ce s-a ales de Andrei Leonte. Cu cine se iubește câștigătorul X Factor România. E și ea o mică vedetă

Cântărețul în vârstă de 33 de ani a participat la prima ediție a show-ului de la Antena 1 și a plecat acasă cu trofeul. În urmă cu ceva vreme a decis să se orienteze spre cu totul alt domeniu și a dispărut din lumina reflectoarelor.

Ce mai face Andrei Leonte, primul câștigător X Factor România. Cu cine formează un cuplu

Andrei Leonte avea circa 20 de ani când a pus mâna pe marele premiu de la X Factor România. din Vaslui a încercat o perioadă să se afirme în muzică, dar în cele din urmă a decis să se axeze pe altceva.

Nu a renunțat definitiv la pasiunea sa pentru cântat, dovadă că uneori mai merge la evenimente unde întreține atmosfera. În plus, s-a înscris la UNATC, specializarea Producție de Film și a lăsat în plan secund aparițiile televizate.

În momentul de față, Andrei Leonte este copywriter part-time la o agenție, face producție video și are o casă de producții. Lucrurile merg la fel de bine și în plan sentimental, având o relație de dragoste de câțiva ani.

Andrei Leonte, relație cu o tânără pasionată de radio

Andrei Leonte, primul se iubește cu o tânără pasionată de radio, care lucrează la un post extrem de cunoscut. Este vorba de Laura Popa, la rândul ei o mică vedetă, fiind colegă cu Răzvan Exarhu.

Jurnalista a lucrat la Adevărul și Press One în urmă cu ceva vreme, are un podcast intitulat Ia un loc, unde pune suflet și în plus, este social media manager. Frumoasa șatenă adoră să călătorească cu partenerul de viață.

„Am zis că-n vacanță ne odihnim. Poza asta e făcută când deja merseserăm 15 km pe jos și ne urla stomacul de foame. Dar afară era lumina aia faină de apus, noi ne țineam de mână și era și păcat să nu facem o poză.

Poate ne odihnim vacanța următoare”, a scris Laura Popa la un moment dat pe contul de , descrierea fiind lăsată la o poză cu Andrei Leonte.