Andrei Rațiu a pus umărul la calificarea României, după o pauză de opt ani, la Campionatul European de fotbal. Fundașul în vârstă de 25 de ani, care , a acordat un amplu interviu în care a vorbit despre sentimentele care îl încearcă, atunci când îmbracă tricoul naționalei României.

Andrei Rațiu, mesaj emoționant înainte de Euro 2024: „Îmi vine să plâng când aud imnul”

Andrei Rațiu a adunat deja 14 apariții la prima reprezentativă, reușind să înscrie un gol. Fundașul dreapta a fost titular în ultimele două meciuri ale naționalei din preliminariile Euro 2024 cu Israel (2-1) și Elveția (1-0).

„Este o mândrie pentru mine, vreau să fie cât mai multe. Am pielea de găină în timpul imnului, mai ales când jucăm acasă. Mă gândesc la multe lucruri și îmi vine să plâng.

Avem o relație foarte bună ca grup, întotdeauna sunt în contact cu unul sau altul. Vorbesc mai toată ziua cu măcar unul dintre ei. Ne mai jucăm pe Playstation, mai vorbim pe Instagram, pe Whatsapp”, a declarat Andrei Rațiu, pentru .

Andrei Rațiu a analizat grupa României la Euro 2024: „Foarte grea”

, alături de Belgia, Slovacia și câștigătoarea play-off-ului B (Islanda, Ucraina, Bosnia sau Israel). Andrei Rațiu a sărbătorit calificarea „tricolorilor” la turneul final, însă se așteaptă la o competiție pe viață și pe moarte.

„Sunt foarte mândru de calificare, fericit și abia aștept turneul final. Avem o grupă foarte grea, nu vom avea meciuri ușoare, deci trebuie să fim foarte concentrați din primul meci. Cred că Ucraina se va califica din play-off”, a spus Andrei Rațiu.

Ulterior, fundașul din La Liga a vorbit despre cel mai greu moment al carierei. În august 2020, fundașul a fost împrumutat în Olanda, la ADO Den Haag. „Cel mai greu moment al carierei? Pasul în Olanda. Nu știam limba, a fost prima dată când am plecat singur de acasă.

A fost o perioadă grea, a fost și anul cu COVID, nu-mi puteam vedea familia. A fost cel mai greu an al carierei, nu am reușit să mă acomodez, să mă familiarizez cu colegii, orașul, frigul…”, a mai spus Andrei Rațiu.

Cum a început fotbalul Andrei Rațiu: „Am început cu futsalul”

Andrei Rațiu locuiește în Spania și a dezvăluit că vine în România doar în momentul în care este chemat la echipa națională. În interviul acordat, fundașul a explicat cum s-a apucat de fotbal, dar și cum a ajuns să evolueze pe postul de fundaș dreapta.

„Îmi aduc aminte când eram foarte mic, în România, în Unirea (n.r. – comună din Alba), și mă jucam pe stradă cu bunicul. Aveam 4-5 ani. Părinții mei vorbesc limba română în casă, doar cu fratele meu mai vorbesc spaniolă.

Am ceva unchi, o bunică în România, dar mai degrabă vin ei la mine decât să merg eu la ei. În România vin doar la lot, când sunt chemat. Mi-a plăcut fotbalul de mic, urmăream cu bunicul la televizor. Acolo a început să mă atragă.

Apoi am început să joc în Spania, la futsal, așa a început. Locuiam într-un sat mic și nu aveau echipă de fotbal, așa că am început cu futsalul, am jucat 2 ani, apoi am început să joc într-o localitate mai mare.

„Prima dată am fost mijlocaș central”

„Am jucat pe tot terenul, practic. Prima dată am fost mijlocaș central, apoi am făcut banda pentru că eram foarte rapid. Calleja (n.r. – Javier), antrenorul de la Villarreal, m-a sunat.

Jucam la Villarreal C și mi-a zis că vrea să joc la juniori în Copa del Rey, dar fundaș dreapta. Acolo am făcut un turneu bun și anul următor am rămas pe acea poziție.

„(n.r. prima convocare) M-a sunat cineva de la lot. Sincer, nu mă așteptam, nu știam că se știe despre mine în România la acea vârstă”, au fost cuvintele lui Andrei Rațiu.