Anghel Iordănescu pune presiune pe FRF: „Hagi vine pe jos de la Constanța pentru națională!”

Fostul selecționer al României este de părere că Gică Hagi sau Dan Petrescu trebuie să fie noii selecționeri, dacă Mirel Rădoi nu se răzgândește și alege să rămână în cele din urmă pe banca tehnică.

Anghel Iordănescu este de părere că indiferent în ce proiect sunt implicați ambii antrenori, aceștia vor renunța fără mari probleme la ele, fiind vorba despre postul de selecționer al României.

Anghel Iordănescu pune presiune pe FRF pentru a-l aduce pe Gică Hagi la națională

Anghel Iordănescu pune presiune pe Federația Română de Fotbal pentru a-l aduce pe , iar dacă nu, să îl cheme pe Dan Petrescu, fiind convins că ambii nu vor refuza o astfel de propunere:

„În primul rând, aș vrea să vă spun că normal ar fi să se facă analiza, președintele Comisiei Tehnice trebuie să ceară raportul acestor preliminarii.

Când eram director tehnic, forțam toți antrenorii să facă un raport după calificările la care participau, inclusiv la prima echipă națională”.

„Nu cred că este bine să se treacă peste anumite obiceiuri, care îți dădeau șansa să te dezvolți.

La mine, și Victor Pițurcă a făcut raport, e adevărat, credeți-mă”, a mai spus Anghel Iordănescu, la TV .

„Gică Hagi vine pe jos de la Constanța pentru națională!”

„Dacă până acum am susținut că Mirel Rădoi trebuie să continue, acum am o altă opțiune. Am precizat și atunci că dacă Gică Hagi și Dan Petrescu nu-și doresc să ajungă la echipa națională, Mirel Rădoi trebuie să rămână.

Înțeleg că Mirel Rădoi își menține ideea de a pleca și eu cred că Federația ar trebui să-l lase să plece, dacă nu își mai dorește să continue.

Dacă Gică Hagi sau Dan Petrescu sunt dornici să preia echipa națională, ei ar trebui să fie la cârma naționalei”,

„Vă spun sincer că m-aș bucura ca Edi să vină la națională, dar s-ar interpreta, până la urmă, orice părinte și-ar dori ca fiul să ajungă la cel mai înalt nivel. Federația ar trebui să aleagă între Dan Petrescu și Gică Hagi.

Cine va veni la cârma naționalei va avea un avantaj, sunt trei date calendaristice bune, care vin în ajutorul selecționerului.

Echipa națională este cea mai mare performanță pentru un antrenor. Cel care a ajuns acolo, înseamnă că și-a atins apogeul.

Eu cred că Gică Hagi ar putea să renunțe la proiect, ajutat puțin de Federație, el ar veni pe jos de la Constanța. Și Dan Petrescu ar face la fel”, a mai spus fostul selecționer.