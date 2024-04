Animalul pentru care primești 2.000 de lei de la stat dacă îl crești. Are o carne la fel de sănătoasă ca a somonului, dar puțini români o consumă. Care este cel mai mare crescător din țara noastră și câte animale are în propria fermă.

Viețuitoarea pentru care statul român oferă suma de 2.000 de lei celor care o au în curte. Carnea sa este mai bună decât a somonului

Viețuitoarea pentru care oferă suma de 2.000 de lei celor care o au în curte. Carnea sa este mai bună decât a somonului, susțin specialiștii din domeniul alimentar. Afacerea cu aceste animale este una de mare succes pentru multe persoane în ultima perioadă.

ADVERTISEMENT

Mai exact, crescătorii de porci Mangaliţa şi Bazna pot primi în fiecare an 2.000 de lei pentru fiecare animal din gospodărie. Subvenția a crescut față de anul trecut cu peste 60% când era de numai 1.200 de lei.

Tot ce trebuie să facă aceștia este să depună o simplă cerere până la sfârşitul lui iunie. Guvernul a aprobat deja ajutorul promis pentru creşterea acestor rase care sunt unele dintre cele mai căutate din Europa pentru că carnea lor este sănătoasă pentru organismul uman.

ADVERTISEMENT

Foarte mulți specialiști consideră că porcul de Mangalița are o carne mult mai bună decât cea de somon. Pe de altă parte, dacă este să ne raportăm la prețuri acestea nu sunt tocmai accesibile și depășesc suma de 60 de lei.

Un kilogram de cârnaţi din carne de mangaliţă poate ajunge până la 120 de lei. De asemenea, un kilogram de şuncă poate fi achiziționat cu circa 80, 90 de lei. Toate aceste produse se vând în magazinele de specialitate din România.

ADVERTISEMENT

Porcii de Mangalița, crescuți de un fermier din județul Arad

Porcii de Mangalița sunt crescuți de multe persoane din țara noastră, însă un fermier din județul Arad este considerat a fi cel mai mare producător. Se numește Ioan Rășinar și crește aceste animale în localitatea Pâncota.

Crescătorul are cel mai mare număr de înscrise în Registrul genealogic, în secţiunea principală. A început să crească animalele după ce a mâncat slănină de Mangalița și i-a plăcut foarte mult gustul. În prezent, ridică un abator și proiectează o carmangerie.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, își dezvoltă ferma în care în anul 2020 avea 100 de scroafe Mangaliţa şi 15 Bazna, plus 300 de purcei la îngrăşat. Animalele sunt crescute în semilibertate, pe lângă adăposturi cu gard din plasă. Nu lipsește gardul electric care protejează porcii de mistreți și de pesta porcină.

„Creşte mai greu dacă-l ţii pe beton. Dar eu, crescându-l în semilibertate, am o medie de 10 kg pe lună. La mine, un porc la un an, la 12 luni, are în jur de 100-110 kg. Creşterea cea mai grea este până la 6 luni, când depune mai mult de 45 kg.

După 100 începe să meargă bine, 150-160 kg până la 200 kg. Le dau porumb şi lucernă. Am baloţi din ăia de 250 kg, îi ridic cu motostivuitorul şi îi arunc acolo, precum caprele stau.

Şi la scroafele care sunt cu purcei le macin furajul din porumb, orz, purceii până la două luni stau acolo şi de la două luni îi înţarc”, a declarat crescătorul din județul Arad pentru .