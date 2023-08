Antrenorul lui CSKA 1948, elogii pentru jucătorii FCSB: „Merită la echipe de top”

Antrenorul celor de la CSKA 1948, Atanas Ribarski, a avut doar cuvinte de laudă la adresa fotbalului românesc și a remarcat mai mulți jucători de la FCSB care ar ”merita” să joace la echipe de top din Europa. Ribarski a mărturisit că știa la ce să se aștepte după ce jucase deja un amical cu Sepsi în trecut.

Antrenorul lui CSKA 1948, elogii pentru jucătorii FCSB

și cele două jocuri cu FCSB și pot spune că s-a văzut că fotbalul din România este la un nivel ridicat. Avantajul celor de la FCSB a fost că au știut să gestioneze mai bine finalizarea atacurilor și au comis mai puține greșeli în defensivă. Suntem dezamăgiți, greșelile din fotbal se pedepsesc. Este normal sa fiu supărat pentru că golurile primite au venit foarte ușor și nu meritam acest lucru.

La pauză le-am spus băieților ca mai avem 45 de minute și le-am explicat că trebuie să dăm totul în acest joc. Jocul de azi a fost o lecție pentru noi. Pentru mine este important să luptăm din nou în Europa la anul”, a declarat Atanas Ribarski la conferința de presă de la finalul partidei FCSB – CSKA 1948, scor 3-2.

Mai mult, Ribarski e de părere că fotbaliști precum au toate șansele să ajungă la echipe mari ale Europei. ”Compagno, Coman și Olaru sunt jucători care merită să ajungă la echipe de top din Europa. Le transmit mult succes!”, a declarat antrenorul. Dacă pentru CSKA 1948 visul european s-a încheiat prematur, pentru FCSB urmează confruntarea cu vicecampioana Danemarcei, Nordsjaelland.

În turul III preliminar din Conference League, cele două meciuri ar urma să se dispute pe 10 august la București și pe 16 august în Danemarca. Între timp, patronul Gigi Becali a mărturisit că nu a avut nicio emoție că echipa sa nu se va califica, cu toate că CSKA Sofia 1948 a reușit să înscrie două goluri și să revină de la 0-1.

”S-a întâmplat. Au dat două goluri din întâmplare. Nu am avut nicio emoție! Ce? Se prelungea meciul și băteam în prelungiri!”, a declarat Gigi Becali în miez de noapte, conform GSP.ro. Patronul celor de la FCSB era atât de sigur de calificare, încât a promis în direct la FANATIK SUPERLIGA că se va lăsa de fotbal și se va apuca de oi, dacă echipa sa va fi eliminată de bulgari.

”Un mic antrenament. Dacă am emoții când i-am bătut acolo și când i-am văzut cum sunt, atunci mă las de fotbal și-mi văd de treaba mea și mă apuc de oi. Da (n.r. mă las de fotbal) și mă apuc de oi! Păi dacă ne bat bulgarii mă apuc de oi. Tot las și mă apuc de oi. Veniți și mă filmați pe câmp cum pasc oile.

Băgați pe Tik Tok acum, dacă ne bat bulgarii mă las de fotbal și mă apuc de oi. Așa ar trebui, înțelegi? Prea mare diferența Horia, tu nu ai văzut că ei au scăpat singuri și nici măcar, când au văzut că rămâne singuri cu portarul a încremenit cu mingea la picior. Normal, vom juca cu cea mai bună echipă”, transmitea Gigi Becali înainte de partidă.

Din fericire pentru Gigi Becali la rampă a ieșit vedeta Damjan Djokovic, cel care a rezolvat de unul singur soarta calificării. ”Ne-am refăcut și cred că am arătat caracter și am întors scorul. Nu a fost bine din partea noastră. Mai ales la 1-1 trebuia să fim mai concentrați. Bine că am întors scorul și mergem mai departe, dar trebuie să fie o lecție. Nu se poate așa în Europa, deci trebuie să învățăm. Ei poate că au simțit că nu au reușit pe plan tehnic sau tactic cu noi și apoi au băgat, să spunem, atributele.

A fost un meci extrem de important pentru noi, o finală. În Europa, fiecare meci e decisiv. Acum, începe greul. Avem meciul cu CFR, un joc dificil, pentru mine un meci special. Avem treabă. Pot să spun că avem cea mai talentată echipă din România, dar trebuie să gestionăm jocul mai bine. Ca talent, da, se poate, dar trebuie să învățăm din meciurile care au fost în ultimele trei săptămâni și acum să arătăm că știm să jucăm și cu capul”, a declarat Djokovic imediat după meci.