Ce se petrece cu Ana Morodan cu doar o zi înainte de revenirea la TV: „Nu e vorba despre un sezon nou”

Ana Morodan revine pe micile ecrane după o pauză de câteva luni, la Antena Stars. Din 15 iulie, în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 21:00, Contesa Digitală ne va readuce cele mai spumoase momente din viața ei, dar și situațiile mai puțin plăcute prin care a trecut.

Ana Morodan, despre revenirea pe sticlă

În premieră, Ana Morodan va dezvălui, în cadrul tot ce s-a petrecut în data de 29 martie 2023, atunci când vedeta a rămas fără permis de conducere după ce oamenii legii au constatat că a condus sub influența băuturilor alcoolice.

Carismatica blondină a lămurit, în mare parte, pentru FANATIK, ce s-a întâmplat în acea zi, precizând că nu a consumat substanțe interzise, așa cum s-a vehiculat. De altfel, toate explicațiile pe care Ana Morodan ni le-a oferit vor fi și probate în primele episoade ale emisiunii sale.

Ana este la fel de entuziasmată ca la începutul demarării acestui proiect în televiziune. ne-a zis că și în continuarea sezonului îl vom revedea pe haiosul Capet. Tânărul a devenit un adevărat personaj monden în urma aparițiilor în mai multe producții tv, dar și pe rețelele de socializare.

Ana Morodan a dezvăluit, pentru FANATIK, de cât timp îl cunoaște pe hair-stylist-ul care face caterincă pe seama în clipurile de pe Instagram și TikTok, dar și ce îi unește.

„Nu e vorba despre un sezon nou”

„Sunt foarte fericită cu acest proiect. Emisiunea durează două ore, e sâmbătă și duminică pe perioada verii. Va fi un mers normal al vieții mele, așa cum v-am obișnuit. Trebuie să precizez că nu e vorba despre un sezon nou, ci este continuarea sezonului trei”, a declarat Ana Morodan, pentru FANATIK, cu o zi înainte de revenirea pe sticlă.

Cât despre prietenia cu Capet, fashionista a ținut să precizeze că tot ceea ce publicul vede la televizor se întâmplă și în viața de zi cu zi. Vedeta și hair-stylist-ul se înțeleg la fel de bine în viața reală. De fiecare dată când se întâlnesc bufnesc în râs fără să se poată opri.

Prietenul ei, Marian Capet, din nou în reality-show: „Avem aceleași nostalgii despre copilăria petrecută la bunici”

„Cu Capet mă știu de vreo șase ani. Suntem buni prieteni, râdem foarte mult împreună și avem aceleași nostalgii despre copilăria petrecută la bunici. Va fi și el prezent în show. Capet va fi și în episoadele pe care le veți vedea cu toții vara asta”, ne-a mai spus Ana Morodan.

„Eu n-am fost niciodată plecată de la Antena Stars. Emisiunea a fost întreruptă, ceea ce a fost firesc. Am stabilit toți de comun acord ca în perioada în care eu am fost la procuror și toate lucrurile care s-au întâmplat, nu puteam să apar pe post râzând și distrându-mă.

Contractul meu cu Antena Stars este în picioare. Nu s-a dizolvat și noi, uite, în tot răul e și un bine. Am început emisiunea asta care m-a terminat, efectiv. Și-a pus amprenta și oboseala. Căci să fii în fața camerei atâtea ore nu e atât de ușor, cel puțin pentru mine.

Am prins un avans și noi filmăm în continuare pentru emisiune. Emisiunea o să între pe post în iulie. Vom continua până anul viitor. Eu îți spun ce am vorbit cu producătorii. Pot să spun inclusiv că ieri am filmat”, a declarat, pe 19 mai 2023, Ana Morodan, pentru FANATIK.