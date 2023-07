Artista pe care comuniștii au șters-o din istorie. Anca Agemolu, persecutată pentru că și-a găsit iubirea vieții

Artista pe care comuniștii au șters-o din istorie. Anca Agemolu a fost persecutată pentru că și-a găsit iubirea vieții sale.

Anca Agemolu, ștearsă din istorie de comuniști

Puțini își mai amintesc acum numele ei tocmai din cauză că s-au făcut eforturi incredibile pentru ca ea să fie ștearsă efectiv din istoria muzicii.

Anca Agemolu a decis să plece din țară, totul pentru bărbatul pe care îl iubea. După cum ea însăși mărturisea, nici regimul comunist sau condițiile grele din țară nu au făcut-o să plece.

În schimb, aceasta s-a căsătorit cu bărbatul pe care îl iubea, muzicianul Gerhard Romer. Anca Agemolu alături de soțul ei, lucru pe care comuniștii nu l-au putut accepta sub niciun chip.

„M-am căsătorit și am rămas alături de iubirea vieții mele. Nu am fugit din Romania, nu am plecat din cauza situației politice, am plecat că am vrut o viață noua alături de soțul meu”, a spus Anca Agemolu.

Părinții artistei au fost persecutați după decizia ei

Tocmai de aceea, după decizia artistei de a se muta în Germania, țara natală a soțului ei, părinții ei, rămași acasă, au fost persecutați.

Anca Agemolu spunea că i-a lăsat un gol imens în suflet faptul că a trebuit să își părăsească părinții. Aceștia au avut cel mai mult de suferit după plecarea ei în Germania.

Ba mai mult, artista nici măcar nu a putut să participe la înmormântarea tatălui său. Mama ei s-a mutat până la urmă în Germania, dar mulți ani după aceea.

„Părinții mei au suferit cel mai mult din cauza comuniștilor, a cel mai dureros pentru mine, lăsandu-mi un mare gol în suflet.

Când tatăl meu s-a îmbolnăvit, nici măcar nu am putut participa la înmormântarea lui. Abia după aceea mama mea s-a mutat și ea în Germania”, mai spunea aceasta, în 2012, pentru .

Anca Agemolu era consideară . Aceștia au încercat să o șteargă in istorie și participarea ei la muzica românească a fost ștearsă, deși a participat la concursuri importante ale vremii.