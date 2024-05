Semifinalele Europa League, live video de la 22:00. AS Roma – Leverkusen și Marseille – Atalanta sunt meciurile serii

După ce marți și miercuri s-au jucat cele două semifinale din Liga Campionilor, joi este rândul meciurilor din semifinalele Europa League și Conference League. De la ora 22:00 încep partidele AS Roma – Leverkusen și Marseille – Atalanta.

AS Roma – Leverkusen și Marseille – Atalanta, live video online, în semifinalele Europa League

În weekend, AS Roma a remizat 2-2 contra lui Napoli, în Serie A. Momentul serii pentru echipa lui Danielle De Rossi a fost golul egalizator reușit de revenitul Tammy Abraham. Englezul este așteptat să ofere satisfacție și în semifinala europeană pe care italienii o au de jucat contra campioanei Germaniei. Leverkusen este neînvinsă în acest sezon, în toate competițiile!

ADVERTISEMENT

În a doua semifinală, Olympique Marseille vrea o nouă , dar treubie să treacă de Atalanta pe Stade Velodrome. Sub conducerea lui Jean Gasset, francezii au reușit să obțină calificarea în semifinalele competiției și se luptă pentru o clasare în top 6 în Ligue 1. Totuși, Atalanta vine după o calificare entuziasmantă

Pe lângă gloria câștigării unui trofeu european, echipele se luptă și pentru calificarea în grupele UCL. Aceasta este garantată prin câștigarea trofeului. AS Roma și Atalanta se luptă în Serie A pentru locul 5, dar bătălia este dusă și în Europa League, de la distanță. Singura echipă sigură de calificarea în ediția viitoare a Ligii Campionilor este Leverkusen.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV partidele din semifinalele Europa League

Singurul meci din semifinale care va fi televizat în România este AS Roma – Leverkusen. Partida va fi live pe Pro Arena și poate fi urmărită și pe FANATIK.ro în format LIVE VIDEO.

Aici găsiți echipele de start din ambele semifinale, dar și detalii la minut despre ce se întâmplă pe Olimpico și pe Stade Velodrome, în Marseille – Atalanta.

ADVERTISEMENT

Programul turului și returului din semifinalele Europa League

Spre deosebire de semifinalele UEFA Champions League, care nu se dispută în aceeași zi, în Europa League meciurile din penultimul act se joacă simultan.

Joi, 2 mai

ora 22:00 AS Roma – Leverkusen ( Pro Arena )

AS Roma – Leverkusen ( ) ora 22:00 Marseille – Atalanta

Joi, 9 mai

ora 22:00 Leverkusen – AS Roma

Leverkusen – AS Roma ora 22:00 Atalanta – Marseille

Finala ediției 2023-2024 a Europa League se va disputa în data de 22 mai, miercuri, pe stadionul Aviva din Dublin.

ADVERTISEMENT

Cote pariuri în meciurile din semifinalele Europa League

Meciurile din semifinale se anunță deosebit de echilibrate, conform caselor de pariuri. AS Roma are 3,60 la victorie contra campioanei Germaniei. Remiza este cotată cu 3,40, iar “2 solist“ are cota 2,07.

În cealaltă semifinală, Olympique Marseille are 2,52 la victorie, în timp ce remiza este cotată cu 3,45, iar un succes al italienilor de la Atalanta are cota 2,75.

Meciurile din semifinalele Europa League, live stream, 22:00, Pro Arena

AS Roma a avut un parcurs oscilant în ultimele meciuri din Serie A, însă în Europa League s-a calificat entuziasmant după 3-1 la general, contra celor de la AC Milan. Leverkusen a trecut cu același scor general de West Ham, remizând 1-1 la Londra în retur.

Marseilel a reușit surpriza, eliminând Benfica la penalty-uri în returul de pe Stade Velodrome, în timp ce Atalanta a trecut cu 3-1, la general, de Liverpool, după o victorie magică cu 3-0 obținută chiar pe Anfield Road.