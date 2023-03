Atac la Leo Messi! Cine sunt jucătorii care îi pun la îndoială supremația la driblinguri superstarului de la PSG

Lionel Messi este la final de contract cu PSG, iar campionul mondial nu a luat deocamdată vreo decizie oficială în ceea ce privește viitorul său. Parizienii nu au renunțat încă la ideea de a-l păstra, dar pe fir au intrat deja Inter Miami și . În plus, și FC Barcelona și l-ar dori. Doar că în cazul catalanilor, din pricina problemelor financiare, mutarea nu este o formalitate.

, PSG mai are în vizor un singur trofeu în acest an. Cel din Ligue 1, după ce parizienii au părăsit și Cupa Franței.

Este motivul pentru care în capitala Franței se vorbește tot mai mult de necesitatea de a se schimba lucrurile la echipă. Pe banca tehnică, dar și în ceea ce privește lotul de jucători.

La primul capitol se vorbește despre Zinedine Zidane, iar la cel de-al doilea inclusiv de destrămarea trioului MNM. Messi, care nu și-a prelungit contractul, dar și Neymar, ar putea pleca din vară.

În cazul argentinianului însă, conducerea grupării pare decisă să-l păstreze. Pentru că Messi reprezintă, ca imagine și impact în marketing, un atu important pentru venituri.

În plus, până la urmă, în plan personal, a avut o stagiune cu reușite. Mai exact, 18 goluri și 17 pase decisive în 31 de meciuri. Mai mult, este lider și la un alt capitol, cel al driblingurilor, și nu doar în Ligue 1, ci în toate campionatele din Top 5.

Leo Messi are 75 de astfel de acțiuni inițiate. Capitol la care, este adevărat, a fost egalat de ”aripa” lui Real Madrid, Vinicius Jr. Dar în fața căruia stă mult mai bine atunci când vine vorba despre procentajul de reușite.

Unul la care, pe de altă parte, are alți adversari între primii cinci clasați în Europa. Este vorba despre Leroy Sane și Jeremie Frimpong, cei care, cu 62%, respectiv 59% acțiuni câștigătoare, depășesc cele 56 de procente ale argentinianului.

75 – The five players with the most dribbles completed in Europe’s top five leagues this season (with success rate):

75 (56%) – Lionel Messi

75 (36%) – Vinícius Júnior

62 (54%) – Alphonso Davies

58 (62%) – Leroy Sané

57 (59%) – Jeremie Frimpong

Perennial.

— OptaJoe (@OptaJoe)