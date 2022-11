Atac sângeros de Halloween în SUA. Mai multe persoane împușcate, în Chicago. Trei copii printre victime

Un nou atac armat sângeros a avut loc în SUA. Mai multe persoane au fost împușcate, în Chicago. Trei copii s-au numărat printre victime.

Nu mai puțin de 14 , inclusiv trei copii, luni seara în East Garfield Park al districtului West Side din Chicago, a anunțat Poliția orașului.

Atacul a fost raportat în jurul orei locale 21:30, lângă intersecția dintre California Avenue și Polk Street, în apropiere de spitalul din oraș, a spus șeful Poliției, David Brown, conform .

La un moment dat, o persoană aflată în interiorul unei mașini oprite în intersecție a deschis focul către o mulțime de oameni, a spus Brown. Oamenii se aflau pe străzi cu ocazia sărbătorii de Halloween.

”Știm că totul s-a întâmplat în doar câteva secunde. Nu am aflat încă motivul din spatele atacului”, a mai spus Brown, cel care a adăugat că trăgătorul a țintit aleatoriu în mulțime, care era formată din oameni îmbrăcați în costume de Halloween.

În atac a fost implicată o singură mașină, însă poliția crede că au fost cel puțin doi trăgători.

Cele aproximativ 14 persoane împușcate au fost transportate de urgență la patru spitale din oraș.

Fourteen people were shot in a drive by shooting near East Garfield Park in Chicago The police and ambulance arrive on the scene

