Atenție unde lăsați banii în vacanță în Grecia ! Români jefuiți la mănăstire, pe insula Thassos

Pentru mulți români, Grecia este destinația turistică preferată în sezonul estival. Oamenii strând bani tot anul pentru a vizita minunatele insule grecești. Dar și în paradis există riscuri, după cum a constatat o familie de români care a fost jefuită de bani pe insula Thassos.

„Pentru prima oară în Thassos, este un concediu de vis!”

O vacanță visată tot anul, sub soarele orbitor al Greciei, poate vira uneori neașteptat de repede și neprevăzut spre un coșmar. Și chiar asta a pățit o familie de români care a vizitat insula Thassos.

Românii s-au dus să viziteze, printre altele, mănăstirea Mihail și Gavril de pe . Din păcate, au făcut una din cele mai mari greșeli pe care le poate face un turist: au lăsat banii în mașină. Păgubiții și-au relatat experiența trăită pe grupul .

„Pentru prima oară în Thassos, este un concediu de vis! Dar, cum orice vis are și părți negative, aș vrea să vă avertizez. Am fost să vizităm mănăstirea Mihail și Gavriil, am parcat pe marginea drumului și am intrat în mănăstire, după ce am fost fascinați de peisajul mirific ne-am continuat drumul până la Giola, iar de acolo am fost la plaja Photos”.

„În parcarea de la mănăstire ni s-a umblat în mașină”

„Acolo am constat că în portofel nu mai aveam nici un ban! În parcarea de la mănăstire ni s-a umblat în mașină, am sesizat că și în portbagaj, deoarece aveam și acolo câțiva lei.

Paguba totala a fost de 450 euro și 55 de Ron. Din păcate camerele de la mănăstire nu băteau până la locul parcării, așadar tind sa cred că au fost niste profesioniști…menționez că au umblat și în mașina prietenilor noștri, posibil sa vă citească cheile când încuiați mașinile.

Am vrut să avertizez pe toată lumea să fie cu ochii în patru, aveți mare grijă, se pare că cei ce fac asta nu se gândesc la consecinte…din câte am constat îi interesau doar banii, deoarece cardurile și actele le-au lăsat…măcar atât, altfel ne-ar fi stricat concediul cu totul! Vă doresc tuturor concediu plăcut fără astfel de incidente!”.

Bunuri lăsate în mașină, invitație la furt

„Cardurile le-au pozat, le golesc mai târziu. Eu le-aș considera compromise și înlocui”, a opinat un participant la forum. „Îmi pare rău pentru experinența neplcută, dar, să lași portofelul cu toate actele și cardurile în mașină și 450 de euro, este practic o invitație.

Este valabil oriunde în lumea asta, nu lăsați lucruri de valoare și sume de bani în mașină, oriunde ați fi, eu nu mi le las nici în fata propriei case și aia blindată cu camere video. Nu este o ceartă, ci o invitatie la a fi mai responsabili cu bunurile dvs.”, a comentat o forumistă.

Antireclamă insulei Thassos?

Alți comentatori au fost sceptici, spunând că este vorba de o postare anonimă pentru a face antireclamă insulei Thassos. „Eu nu cred asa ceva, 99,99% este antireclamă insulei Thassos, pe insulă nu există așa hoți profesioniști, pt ca pot fi foarte ușor prinși. Profesionistii fură de pe continent dar și dacă ar fi adevărat nu ai de ce sa lași banii în mașină. Voi merge și eu peste 2 săptămâni, o sa parchez acolo și o sa las mașina descuiată și cu geamurile deschise. Sunt curios dacă o sa dispară ceva din mașină, sunt convins că nu!”.

În replica, românii păgubiți au precizat: „Nu ni s-a părut atât de important să ne dăm numele, am vrut doar să atenționăm lumea la ce se poate întâmpla din neatenție, să nu pățească și alții ca si noi. Am lăsat portofelul în mașină din grabă și neatenție, sau poate din euforia concediului

Nu am scris postarea din plictiseala, cum cred unii de pe acest grup. Avem un mecanic profesionist în grupul nostru, am făcut un test mașinilor și ambele au erori pe închiderea centralizată, ambele din grupul VAG”.

Nu lăsați bani sau bunuri de valoare în mașină!

Alții au precizat că, „în momentul în care plecați de lângă masină și armați cu telecomanda, ei (hoții) bruiază sistemul cu o telecomandă și practic mașina nu se încuie. Mereu trebuie ușa încercată dacă s-a armat după apăsarea telecomenzii”.

Poliția îi sfătuiește insistent pe turiști să nu lase sub nici o formă bani sau obiecte de valoare în mașină, indiferent cât de puțin timp lipsesc, mai ales la vedere. Mașina este de preferat a fi parcată într-un loc autorizat și supravegheat video, mai ales că înregistrează fluxuri mari de oameni și aglomerații.