Care sunt zonele sigure din Turcia pentru vacanțele românilor. Specialiștii din turism analizează efectele dezastrului

În aceste zile, Turcia traversează o dramă fără egal, o serie de . Însă, trebuie menționat faptul că mișcările seismice au afectat sud-estul țării, o zonă îndepărtată de regiunile turistice. „Regiunea Antalya se află la 600 km de epicentru și nu este afectată. La fel, zona Mării Egee (Kușadasi, Bodrum, Marmaris), ca să nu mai vorbim despre Istanbul”, a explicat consultantul în probleme de turism Traian Bădulescu.

Consultantul Traian Bădulescu: „Antalya reprezintă, în continuare, 40% din turismul Turciei, iar Belek este zona cea mai solicitată”

Nu puțini sunt cei care și-au programat vacanțele pe litoralul turc și se gândesc să-și schimbe opțiunile. Cu toate acestea, situația nu este atât de gravă pe cât pare la prima vedere, mai ales prin prisma faptului că, până la deschiderea oficială a sezonului, mai este destul timp. Dar, spre exemplu, Istanbulul este o metropolă care rămâne în „top trei” la capitolul destinații de tip city-break în tot timpul anului, pentru români.

ADVERTISEMENT

Cu excepția Istanbulului, care este vizitabil 365 de zile pe an, pe rivierele turcești ale Mării Mediterane și ale Mării Egee, majoritatea românilor încep să călătorească începând cu finalul lunii aprilie și începutul lunii mai, până în a doua jumătate a lunii septembrie și prima jumătate a lunii octombrie, în funcție de destinație.

„Antalya turistică nu a avut niciodată probleme de siguranţă, şi aici mă refer la hoteluri, la resorturi și la staţiuni. Inclusiv la ora actuală, Antalya înseamnă circa 40% din turismul Turciei! În primul rând, această zonă atrage vizitatori datorită serviciilor de top şi hotelurilor de 5 stele ultra all inclusive. O serie de hoteluri ultra all inclusive din Antalya oferă în serviciile lor absolut totul inclus în preţ, pornind de la masă, până la acces spa, 100-150 de tipuri de băuturi locale şi de import, cluburi pentru copii, cluburi de noapte, servicii de bar non stop, late dinner după 12 noaptea, entertainment etc. Fireşte, se plătesc masajele şi tratamentele, parasailing-ul etc”, a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, consultantul în probleme de turism Traian Bădulescu.

ADVERTISEMENT

Turcia a revenit în forță și, potrivit tradiției, „cea mai solicitată zonă a Antalyei rămâne Belek, unde se află cele mai multe resorturi de top, precum Regnum Calya (unde în 2015 a avut loc Summitul G20), Calista (unde a fost găzduit preşedintele american Barack Obama, în timpul aceluiași Summit), Rixos Premium, Maxx Royal, Adam & Eve, Gloria, Papillon etc. Regiunea Antalya atrage 30% dintre turiştii străini care vizitează Turcia, iar Antalya a fost, în 2011, al treilea oraş din lume ca număr de vizitatori străini, surclasând New York-ul”.

Sejururi cu prețuri cuprinse între 300 și 3.000 de euro, cu pachet ultra all inclusive

Turcia are avantajul de a fi o destinație pentru absolut toate buzunarele. În Istanbul, un turist poate plăti pentru un city break și doar 150 de euro dacă discutăm despre cazare plus transport cu autocarul sau cu automobilul propriu sau de la 250 de euro dacă vorbim de transport cu avionul. Pentru stațiuni precum Kușadasi, Bodrum sau Marmaris, situate la Marea Egee, sejururile pot porni de la 300-400 de euro de persoană, cu tot cu zbor cu avionul, în extrasezon.

ADVERTISEMENT

Refierindu-se la tarife, Traian Bădulescu a exemplificat: „Antalya este cea mai scumpă destinație, dar aici vorbim despre hoteluri de top, de 5 stele, cu regim ultra all inclusive. Pentru Antalya, un turist va scoate din buzunar între 400 și 3000 de euro, pachet turistic all inclusive / ultra all inclusive cu tot cu zbor și cu transferuri asigurate, în funcție de hotel și de perioada concediului”.

„Dincolo de Belek, în regiunea Antalya, alte locații căutate sunt Tekirova, Side și Kemer, însă în ultimii ani vine din urmă și Alanya, unde tarifele sunt ceva mai mici, dar nici nu vorbim încă de servicii de top similare celor din Belek. Asta nu înseamnă că nu sunt servicii de calitate. Turcii sunt extrem de serviabili, poate chiar servili în sensul bun, pe alocuri, dacă ne referim la personalul din turism. Pe de altă parte, fiecare nou complex hotelier încearcă să aducă ceva nou, iar resorturile vechi inovează de la an la an, pentru a face față concurenței mari”, a punctat consultantul… consultat de FANATIK.

ADVERTISEMENT

De asemenea, sunt mulți români care aleg circuite cu trasee precum Istanbul – Izmir – Kușadasi, Istanbul – Adana – Cappadocia, inclusiv cu experiența unui zbor cu balonul în cea din urmă regiune menționată. De asemenea, cine dorește să capete această experiență este la curent cu faptul că, în Turcia, beneficiază de cele mai accesibile prețuri. Cu toate acestea, chiar în cazul în care alegem Turcia drept destinație pentru o viitoare vacanță, obligatoriu trebuie luată în calcul și

ADVERTISEMENT

Turismul supraviețuiește catastrofelor, atentatelor și este apolitic

Este esențial de precizat faptul că Turcia a mai trecut prin situații dramatice. Să nu uităm de cutremurul devastator din zona Izmit, din 17 august 1999. Totuși, anul următor, Antalya și Istanbulul rămăseseră în topul preferințelor turiștilor români. Pe de altă parte, nici măcar tentativa de lovitură de stat din iulie 2016 nu a afectat pe termen scurt fluxul turistic dinspre țara noastră.

„Acest fenomen se petrece dintr-un motiv simplu. Turismul este apolitic și supraviețuiește chiar și catastrofelor naturale sau atentatelor. Grecia a fost lovită de multe incendii de-a lungul anilor, iar Egiptul, mai ales în trecut, de atentate. Dar aceste evenimente nefericite nu au oprit turismul în loc decât, eventual, pe termen scurt”, ne-a declarat Traian Bădulescu.

De altfel, interlocutorul nostru a amintit că înclusiv România a trecut printr-o dramă similară, la 4 martie 1977. În acel an, litoralul românesc precum și alte destinații turistice interne au continuat să atragă turiști străini în sezonul estival. Așadar, „românii rămân alături de turci și alături de una dintre destinațiile lor iubite și îndrăgite. Și la bine, și la greu…”. De altfel, trebuie subliniat și faptul că, de la momentul dezastrului natural și până la debutul sezonului estival, lucrurile se vor modifica. Însă, cu siguranță, turiștii care deja au achitat viitoarele sejururi au motive să-și pună întrebări…

Potrivit datelor oferite de expertul în domeniu, anul trecut, peste 500.000 de români au călătorit în Turcia, dintre care 400.000 prin intermediul agențiilor de turism. Și lucrurile nu se opresc aici: „Pentru acest an, se anticipează o creștere importantă, mai ales că rezervările early booking pentru destinațiile de vară, inclusiv pentru Turcia, au înregistrat, pentru perioada octombrie 2022 – ianuarie 2023 o creștere de 35-40% față de aceeași perioadă a anului precedent”.

„Motivele sunt simplu de explicat. În primul rând, în acest an avem o predictibilitate mult mai mare și nu mai există restricții de călătorie. Apoi, turiștii preferă să beneficieze de reducerile early booking care pornesc de la 15% și pot ajunge uneori și la 45-50%. Aceste reduceri acoperă rata inflației, precum și alte scumpiri”, a detaliat interlocutorul nostru.

Flotila de chartere nu rămâne la sol nici anul acesta

Am aflat că, pentru anul în curs, agențiile de turism chiar au mărit numărul de zboruri charter către Turcia, datorită cererii crescute. În premieră, au fost introduse zboruri către Fethiye, oraș situat în apropiere de Marea Egee, care asigură sejururi pentru Fethiye și Dalaman. E drept, măsura a fost luată înaintea dezastrului seismic, dar multe dintre datele problemei par să rămână neschimbate.

Din acest punct de vedere, Traian Bădulescu a subliniat: „Cele mai multe chartere operate de către agențiile de turism din România zboară către Antalya. Turiști din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Târgu Mureș, Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Iași, Suceava, dar și din Sibiu, Craiova, Bacău, Constanța și Brașov beneficiază de curse directe din orașele lor. Alte destinații din Turcia operate cu curse charter sunt Bodrum, Marmaris și Fethiye”.

Așadar, Turcia rămâne una dintre principalele destinații turistice externe ale românilor dar și una dintre țările prietene ale României, fapt care se poate observa cu ușurință și datorită sprijinului rapid acordat de țara noastră, prin trimiterea unor misiuni de salvare: „Este o țară îndrăgită de români, care sunt familiarizați cu Turcia și, pe alocuri, se simt aici ca „acasă”, dar o „acasă” cu climă mediteraneană, cu palmieri, resorturi all inclusive și ultra all inclusive și cu servicii de calitate”.

În acest sens, consultantul în turism a amintit și faptul că „prima destinație externă asaltată de către români încă din 1990 a fost Turcia, în special Istanbulul. La vremea respectivă, aproximativ 1 milion de conaționali ajungeau, anual, la Istanbul, în marea lor majoritate mânați de micul comerț. În a doua jumătate a anilor ‘90, principalii touroperatori români au început să promoveze regiunea Antalya, organizând curse charter cu avionul către această destinație care, la acea vremea, de-abia își începea ascensiunea pe harta turismului mondial”.

„Încă din acele vremuri, românii primeau viza pentru Turcia direct pe aeroport sau la graniță, doar posesia unui pașaport valabil putându-ți asigura un sejur în această țară. De reținut este și faptul că, până în anul 2001, pentru statele membre UE lucrurile stăteau diferit, în ceea ce ne privește”, a încheiat Traian Bădulescu.