Averea managerului spitalului COVID din Ploiești, unde doi pacienți au murit în incendiu. Bogdan Nica lucrează împreună cu soția

Seria tragică a incendiilor declanșate în ultimii ani în spitalele din România a fost completată joi dimineața de incidentul de la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Ploiești, acolo unde două persoane și-au pierdut viața, iar o infirmieră se zbate între viață și moarte, după ce a suferit arsuri grave.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat că femeia urmează să fie transferată la o unitate din Capitală.

”Era o infirmieră în salon când a început incendiul. Din păcate, femeia respectivă este cu arsuri de 40%. Urmează să fie mutată la Bucureşti, la spitalul Floreasca. Din păcate, avem două decese (n.r. doi bărbați de 74, respectiv 75 de ani). Echipele de intervenție au ajuns în zece minute, incendiul a fost lichidat în trei minute”, a declarat Raed Arafat.

ADVERTISEMENT

În jurul orei 4, un apel la 112 a anunțat un incendiu la Spitalul suport Covid Movila Vulpii, care aparține de Spitalul Județean din Ploieşti. . La faţa locului au fost mobilizate 6 autospeciale cu apă și spumă, o unitate de descarcerare și 20 ambulanțe SMURD și SAJ, cu 57 de pompieri militari.

Bogdan Nica: ”S-a mișcat patul, a apărut o flamă, colega ei a venit cu un extinctor..”

, pentru că documentația fusese modificată de curând. Șeful unității a dezvăluit și cum s-a declanșat tragedia.

ADVERTISEMENT

”Există o autorizație parțială, pentru că în rest a trebuit să modificăm documentația. Când am venit eu manager am aflat că aici nu erau planuri. Și a trebuit să refacem planurile și să refacem documentația, mai ales după ce am modificat instalația de oxigen și am pus-o pe stocator și nu pe butelii.

Infirmiera, în timp ce încerca să îi repună masca bolnavului care era foarte agitat, atunci s-a mișcat patul, a apărut o flamă, colega ei a venit cu un extinctor, a stins imediat costumul, după care au intervenit cu extinctoare în salon, a intervenit și ISU în 10 minute și incendiul s-a stins în 3 minute. A fost localizat la un singur salon. Asta mi-au spus colegii mei”, a declarat joi dimineața Bogdan Nica.

ADVERTISEMENT

”Această unitate să se transforme din Spitalul Groazei într-un spital modern”

Bogdan Nica fusese instalat acum un an în funcția de manager al Spitalului Județean Ploiești, fiind numit de Iulian Dumitrescu, presedintele Consiliului Județean Prahova.

“Conștient că ne găsim într-o cursă contracronometru pentru salvarea de vieți omenești, prima măsură pe care am luat-o în calitate de Președinte al Consiliului Județean Prahova este numirea medicului Bogdan Nica în funcția de manager interimar al Spitalului Județean de Urgență din Ploiești.

ADVERTISEMENT

Îmi doresc ca această unitate sanitară să se transforme, din Spitalul Groazei, într-un spital modern care să ofere cele mai bune servicii de sănătate prahovenilor”, declara în octombrie anul trecut Iulian Dumitrescu.

În ultima declarație de avere, depusă în iunie anul curent, Bogdan Nica nota că familia lui a primit anul trecut o moștenire de 30.000 de metri pătrați de teren agricol în județul Prahova. În 2016, tot cu titlul de moștenire, managerul primise o casă în Ploiești, din care mama și fiul lui dețin jumătate.

ADVERTISEMENT

Bogdan Nica are un BMW produs în 2017, reușind să vândă în acest an două mașini, către o societate de leasing auto, pentru 21.000 euro, ca avans pentru o altă mașină. Din vânzarea unui teren, managerul a obținut în noiembrie 2020 suma de 17.500 euro.

Bogdan Nica și-a deschis un cont bancar în 2020 în care deține 200.000 lei. În alte trei conturi, deschise în ultimii trei ani, Nica a strâns 72.000 lei, managerul raportând și că are bijuterii și ceasuri în valoare de 12.000 euro.

Soția lui Bogdan Nica este chimist principal în spital, dar are și alte surse de venit

Managerul Spitalului Județean Ploiești a făcut în 2018 un credit scadent în 2022 în valoare de 100.000 lei. La capitolul venituri pe 2020, Nica a trecut următoarele surse: 12.730 lei primiți pentru funcția de secretar general adjunct la Ministerul Mediului, 8.089 lei de la Agenția pentru Protecția Mediului, unde a fost director executiv, 47.859 lei de la Direcția de Sănătate Publică Prahova și 23.942 lei de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, pentru jobul de manager interimar.

Soția lui Bogdan Nica lucrează la unitatea condusă de partenerul ei de viață, unde ocupă funcția de chimist medical principal, laborator UPU, pentru care încasează anual 80.484 lei. În plus, ca director la două clinici, soția lui Nica mai primește anual 38.000 lei.

Iar pentru activitatea depusă la un laborator de biologie moleculară și genetică de cel mai înalt nivel, soția managerului Spitalului Județean de Urgență Ploiești a primit anul trecut suma de 213.201 lei.