Avertizare pentru turiștii români care tranzitează Bulgaria. Probleme cu vinieta, deși e plătită: „Am luat amendă”

Avertizare pentru turiștii români care tranzitează Bulgaria. Sunt unele probleme cu vinieta și poți lua amenda chiar dacă este plătită!

Probleme cu vinieta în Bulgaria pentru turiști

O româncă a povestit ce a pățit pe rețelele de socializare. Femeia a cumpărat , doar că data de valabilitate era alta.

Astfel, ea a luat amendă pentru că nu avea vinietă valabilă, deși o plătise pentru o anume perioadă, cea în care știa că o să tranziteze această țară.

După un control al poliției bulgare, și-au dat seama că perioada de valabilitate a vinietei este abia cu o săptămână mai târziu decât aveau ei nevoie.

„Cumpărat vinieta pe 11.08 la Ruse din parcarea de unde cumpără toată lumea, din rond.

La un control al poliției bulgare în apropiere de Veliko Tarnovo (fiind din nou în tranzit prin Bulgaria, de data această spre Grecia) am constatat că pe bon a fost trecut un alt interval de valabilitate, altul decât săptămâna 11-17.08.2023 (pe bon perioada de valabilitate este 21-28.08.2023)”, a povestit femeia p grupul de Facebook Forum Thassos.

Românii au primit amendă

Românii care nu aveau vinieta valabilă pentru perioada corectă au primit amendă. Doar că aceasta nu a fost așa mare pentru că au putut demonstra cu bonul când a fost cumpărată.

Turista care a povestit această pățanie a mai spus și că au fost mai mulți români în aceeași situație. Polițiștii bulgari au oprit multe autovehicule cu numere de România, și acestea având probleme cu vinieta. Recomandarea este ca vinieta să fie plătită online, pe

„Bineînțeles că am primit amendă. Norocul nostru a fost că am putut demonstra cu bonul achitat că am cumpărat-o pe 11 august, astfel am fi luat o amendă mult mai mare.

Lângă noi au mai fost oprite și alte mașini de România cu aceeași problemă, similară. Vinieta plătită, perioada de valabilitate alta decât cea care ar fi trebuit să fie”, a mai spus turista din România.