Avocatul Loredanei dezvăluie ce a pățit criminala din Mangalia în spatele gratiilor: “Reprezintă un pericol”

Loredana riscă să-și petreacă 20 de ani după gratii, dacă magistrații nu vor da dovadă de clemență, iar avocata fetei a dezvăluit că doar acum realizează ce a făcut și că ”starea ei nu este bună”. Criminala este apărată de un avocat care a preluat cazul pro bono și o consideră pe Loredana o victimă a mediului social în care a crescut.

Ce a pățit criminala din Mangalia

Un mediu social dezorganizat, în care violența și bătaia erau la ordinea zilei. Loredana le-a transmis, între timp, polițiștilor, că regretă fapta și nu a fost conștientă de ce a făcut și a anunțat că va cere o expertiză psihiatrică. O anchetă socială ar fi stabili deja că tatăl Loredanei obișnuia să o bată pe fată și pe mama acesteia, pe care a amenințat-o o dată cu un cuțit.

începe să conștientizeze din ce în ce mai mult gravitatea faptelor. Acesta este și motivul pentru care nici măcar nu a contestat măsura preventivă și a înțeles că trebuie să rămână după gratii pentru că reprezintă un pericol. Asta în ciuda faptului că ceea ce a făcut se datorează mediului din care provine, un mediu nociv, lipsit de educație și datorită faptului că este un copil care chiar de curând a fost într-o oarecare măsură abuzat.

Noi solicităm a se administra probe, inclusiv să se efectueze o anchetă socială cu privire la persoana ei și din ce mediu provine, iar pe de altă parte să se efectueze o expertiză psihiatrică care să ateste dacă a avut suficient discernământ la momentul săvârșirii faptei”, a transmis Cristian Ion, avocatul Loredanei, conform Antena 3.

Criminaliștii cred, însă, că atunci când și-a ucis cea mai bună prietenă. Drept dovadă a avut sânge rece și și-a urcat prietena într-o valiză, pe care a dus-o în parc. Loredana s-a întors inclusiv la locul crimei unde a curățat totul, a aruncat arma crimei și s-a odihnit pentru a merge la serviciu.

”Eu cred că ceea ce o enerva, era faptul că era perfectă. Avea prieten, era cuminte, frumoasă, învăța să se facă polițistă. Cealaltă cred că fuma, bea alcool, fuma iarbă, umbla cu nu știu câți. Discernământul există. Are discernământ pentru că fata aceea a stat mult muribundă, s-a zbătut acolo o jumătate de oră. După ce a aplicat lovitura de grație, cam în jumătate de oră și-a dat duhul. Trebuie să fii diabolic să faci așa ceva”, a analizat cazul Liviu Chesnoiu, psiholog criminalist.

Tot psihologii cred că mediul violent în care a crescut Loredana putea să o influențeze, însă nu să o determine să comită această crimă. ”Normal că în mediul în care trăiau alcoolismul este sport național. Violența domestică este o chestiune generalizată. Dacă ea a asistat la aceste bătăi și a fost victimă și a intervenit între părinți, ce pățesc copiii aceștia, traumatizați…

Au două alternative. Ori ajung un ”yes man”, ca Alina, supusă, smerită, sau ajung ca Loredana, nu mai sunt un ”yes man” ci un agresor. Ele se tot certau, se contraziceau și când se certau, Alina i-o fi reproșat ceva, iar o jignire de genul acesta declanșează un mecanism de răzbunare. I s-a pus pata”, a completat Liviu Chesnoiu.

Calmă, Loredana le-a explicat anchetatorilor cu lux de amănunte cum și-a ucis cea mai bună prietenă, iar detaliile sunt cu adevărat șocante. ”După ce am înjunghiat-o, Elenei (Alinei, n.red.) îi curgea sânge din gură și din rana făcută cu cuțitul horcăia, motiv pentru care am încercat să îi pun mâna la gură să nu se audă în celelalte camere. A durat aproximativ o jumătate de oră până a decedat.

După ce a decedat am luat valiza Elenei (Alinei, n.red.), am scos hainele ei, întrucât avea bagajul deja făcut, și cu greu am introdus-o în valiză. Am luat valiza și am ieșit din hotel pe la ieșirea din spate și am folosit liftul ca să cobor”, a rememorat Loredana crima. A fost surprinsă de camerele de supraveghere cum a dus valiza cu cadavrul într-un parc, după care s-a întors la hotel.

”M-am deplasat pe jos până la hotelul unde eram cazată și am început să fac curățenie în cameră, ștergând urmele de sânge de pe mochetă și de pe perete și am luat lenjeria și hainele murdare de sânge și le-am pus într-un sac de plastic. Acest sac l-am dus dimineață, în jurul orei 10:00, în tomberonul hotelului. Cuțitul îl pusesem sub salteaua patului meu iar după ce am dus sacul mai sus menționat mi-am amintit și de cuțit, l-am luat și l-am ambalat într-un sac din plastic de culoare galbenă pentru găleata de gunoi și l-am dus la ghena hotelului”, a completat criminala.