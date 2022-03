Miliardarul Avram Glazer a poftit la mâncare gratis. Fanii lui Manchester United, echipa deținută de familia americanului, l-au pus imediat la zid

Fanii lui Manchester United nu au la inimă familia miliardarilor americani care dețin echipa, și cu atât mai puțin pe Avram Glazer. Acesta este cel care păstorește echipa din Premier League și i se reproșează că nu este deloc interesat de ea. Firesc, au ”încins” rețelele sociale după ce acesta a fost fotografiat la cursa de Formula 1 de la Sakhir. Mai ales că a fost surprins într-o ipostază deloc în ton cu statutul său de miliardar.

În acest context, faptul că Avram Glazer a asistat în weekend la , pe circuitul Bahrain International din Sakhir, i-a enervat pe suporteri.

”Avram Glazer la cursa de F1 de astăzi – mai multe Grand Prix-uri decât meciuri ale lui Manchester United în acest sezon”, a scris unul dintre fani.

😂 Avram Glazer at todays F1 race – more GP’s than games this season. ✅

— UtdPlug (@UtdPlug)