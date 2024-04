Etapa 7 din play-off și play-out în SuperLiga. Echipele de start la FC U Craiova – U Cluj

Etapa 7 din play-off și play-out în SuperLiga vine cu partide care pot decide campioana și pot stabili și soarta unor echipe amenințate cu retrogradarea. FCSB are nevoie de doar un punct pentru a deveni matematic campioană. Asta în timp ce FC U Craiova 1948, Dinamo, Poli Iași, FC Botoșani și FC Voluntari se războiesc pentru salvare.

FC U Craiova 1948 – U Cluj, FCSB – Farul, Petrolul – FC Botoșani și Rapid – Universitatea Craiova, live video online, in etapa 7 din play-off și play-out în SuperLiga

Lupta pentru evitarea retrogradării este mai dramatică decât oricând în SuperLiga. Cu doar trei meciuri rămase de jucat în play-out, ultimele cinci echipe au șanse matematice inclusiv la salvarea directă. În același timp, Petrolul Ploiești, echipa de pe locul 5 simte presiunea formațiilor de pe poziții de baraj.

Astfel, meciurile din această rundă au o importanță capitală, iar presiunea pe jucători și antrenori este uriașă. Dinamo a jucat vineri, contra celor de la FC Voluntari, iar sâmbătă este rândul lui FC U Craiova să spere la puncte în meciul cu U Cluj. Duminică se joacă și un Poli Iași – UTA, iar luni FC Botoșani are meci la Ploiești.

În play-off, lucrurile sunt ceva mai calme, cu FCSB aproape campioană și din punct de vedere matematic. primul titlu după 9 ani de pauză dacă scot măcar o remiză în partida cu Farul, de pe teren propriu. Dobrogenii nu se vor lăsa bătuți ușor, pentru că speră la locul 2, poziție pe care o ocupă înaintea etapei. Duminică se joacă CFR – Sepsi, iar luni etapa se încheie cu Rapid – Universitatea Craiova.

Cine transmite la TV meciurile din etapa 7 din play-off și play-out în SuperLiga

Toate meciurile programate în etapa din acest weekend vor fi televizate pe canalele Digisport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1.

Program și clasament, înainte de etapa 7 din play-off și play-out

Etapa începută vineri se încheie tocmai luni, iar programul complet al meciurilor este următorul:

Vineri, 26 aprilie

ora 20:00 Dinamo – FC Voluntari

Sâmbătă, 27 aprilie

ora 17:30 FC U Craiova 1948 – U Cluj ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

FC U Craiova 1948 – U Cluj ( ) ora 20:30 FCSB – Farul (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Duminică, 28 aprilie

ora 13:30 Oțelul – Hermannstadt ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

Oțelul – Hermannstadt ( ) ora 18:15 Poli Iași – UTA ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

Poli Iași – UTA ( ) ora 21:00 CFR Cluj – Sepsi (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Luni, 29 aprilie

ora 17:30 Petrolul – FC Botoșani ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

Petrolul – FC Botoșani ( ) ora 20:30 Rapid – Universitatea Craiova (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Clasament play-off SuperLiga

Clasament play-out SuperLiga

Cote pariuri la meciurile din etapa 7 din play-off și play-out în SuperLiga

FC U Craiova 1948 are cota 2,75 să o învingă pe U Cluj. Ardelenii sunt favoriți la un nou succes, cota lor fiind de 2,60. Remiza are cota 3,35. Sâmbătă seara, FCSB are 1,80 la victorie cu Farul, iar remiza este cotată cu 3,90. “Marinarii“ au 4,20 la victorie.

Duminică, CFR are 1,47 la victorie cu Sepsi, iar oaspeții au 7,30. Remiza este cotată cu 4,35. Luni, Rapid este cotată cu 2,05 să o învingă pe Universitatea Craiova. Cota pe un succes al trupei lui Gâlcă, în runda precedentă, este 3,60. Remiza are cota 3,55.

Runda a șaptea este doar a doua rundă din returul play-off-ului. FCSB poate deveni, deci, campioană cu trei etape înainte de final, dacă nu pierde cu Farul.

În subsolul clasamentului din play-out, toate echipele luptă cu disperare pentru salvarea directă. Se anunță, așadar, o nouă etapă plină de dramatism!