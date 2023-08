Baiaram, concurență acerbă la Universitatea Craiova: „Nu suntem mulți fotbaliști U21”

Regula U21 îi dă bătăi de cap lui Laurențiu Reghecampf la Universitatea Craiova, deoarece în lotul „alb-albaștrilor” nu se mai regăsesc la fel de mulți jucători sub 21 de ani ca în anii trecuți. Marian Danciu este opțiunea aleasă atât de Eugen Neagoe, cât și de Reghe la formația din Bănie, iar acesta anunță că este fericit că se poate lupta cu Ștefan Baiaram pentru postul de titular.

Ștefan Baiaram are concurență la Universitatea Craiova: „Îmi doresc foarte mult să devin şi eu un jucător de bază”

Atanas Trică, Ionuț Mitran, Marian Danciu și Ștefan Baiaram sunt soluțiile pe care Laurențiu Reghecampf le are la îndemână în lotul Universității Craiova pentru a respecta regula U21. „Decarul” formației din Bănie își pregătește revenirea pe stadionul „Ion Oblemenco” după o accidentare.

pentru un loc în primul „11" alcătuit de Laurențiu Reghecampf pentru Ștefan Baiaram. Acesta își dorește să devină un jucător important la Universitatea Craiova și este bucuros că poate lupta cu mijlocașul oltenilorpentru postul de titular".

„Cel mai confortabil mă simt pe poziţia de mijlocaş central ofensiv, însă pot să joc şi pe oricare dintre extreme, dacă mi se cere. Competiţiile de juniori sunt cele care m‑au format, acolo am deprins aptitudinile de bază şi îmi amintesc de acea perioadă cu mult drag şi entuziasm.

La Slatina, în schimb, am jucat puţin şi a fost în general o experienţă mai degrabă negativă pentru mine. Superliga, bineînţeles, este cu totul altceva, şi mă bucur că am reuşit să ajung aici. Nu suntem atât de mulţi fotbalişti under 21 în lot şi cred că vom avea toţi şansa să ne afirmăm, pentru că e un campionat lung iar această regulă ne avantajează.

Ştefan e deja un jucător afirmat, chiar emblematic pentru Universitatea, cu experienţă şi valoare certă. E o bucurie pentru mine să primesc şansa să mă lupt cu el pentru un loc şi, de ce nu, poate chiar să jucăm împreună. Îmi doresc foarte mult să devin şi eu un jucător de bază la Universitatea”, a spus Marian Danciu într-un interviu pentru Universitatea Craiova.

Atuurile lui Marian Danciu: „Sunt un jucător activ și ambițios. Încerc să susțin eforturile fizice de unele mentale”

Marian Danciu se simte excelent lângă Alex Mitriță și Andrei Ivan și mărturisește că este încărcat cu multă pozitivitate. Acesta a mărturisit că are relații foarte apropiate cu Ștefan Baiaram și David Sala, dar și cu Alex Crețu și Raul Silva, care îl îndrumă foarte bine pe teren.

„Cred că am o tehnică bună şi sunt confortabil cu a‑mi folosi ambele picioare. De asemenea, am o rezistenţă bună la efort şi în general sunt un jucător activ şi ambiţios. Încerc să susţin aceste eforturi fizice de unele mentale, care mi se par la fel de importante: încredere în mine, mai multă pozitivitate şi aşa mai departe.

Poate pentru cei din afară s‑a simţit ca o explozie, însă eu nu o consider aşa. A fost produsul unei munci susţinute şi tot mai bune de fiecare zi, un proces firesc de creştere. Mă bucur să pot spune că forma mea actuală, dar şi reuşitele, sunt rezultatul muncii mele.

Cel mai apropiat aş zice că sunt de fotbaliştii alături de care am jucat şi la juniori, de exemplu Baiaram şi Sala, pentru că am crescut împreună, iar acum ne antrenăm toţi cu prima echipă. În ceea ce priveşte jucătorii cu mai multă experienţă, aş zice că Raul Silva este cel care mă îndrumă cel mai mult şi cel mai util în ceea ce priveşte jocul meu. Am o relaţie foarte bună, în teren şi în afara lui, şi cu Alexandru Creţu, cu care sunt şi coleg de facultate”, a spus jucătorul.

Laurențiu Reghecampf, lăudat de fotbalistul Universității Craiova: „Are un stil foarte creativ și complex, utilizează tehnici moderne”

l-a debutat pe Marian Danciu în SuperLiga și continuă să fie surprins plăcut de tehnicianul oltenilor. Acesta a mărturisit că antrenorul pune accent pe ofensivă și utilizează tehnici moderne la ședințele de pregătire.

„Îmi place mult, îl ştiam de la mandatul precedent şi mă bucur că a revenit. Mister are un stil foarte creativ şi complex, utilizează tehnici moderne şi pune mare accent pe caracterul ofensiv. Este şi omul care mi‑a acordat încredere şi sub conducerea căruia am debutat, de altfel, în Superligă. Chiar îl consider special, deşi le sunt foarte recunoscător tuturor antrenorilor pe care i‑am avut, pentru că fiecare a avut rolul său în evoluţia mea”, a spus jucătorul.