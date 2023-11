Fostul jucător al celor de la FCSB crede că atitudinea jucătorilor de astăzi e total diferită față de cea de atunci, pentru că fotbaliștii din acel moment simțeau că reprezintă un club mare, iar pe margine aveau antrenori adevărați care îi intimidau.

Bănel Nicoliţă, dialog incredibil cu Olăroiu: “Dacă trece Eric de tine, te sparg!”

Este și cazul lui Cosmin Olăroiu, cel care a avut o discuție cel puțin interesantă cu Nicoliță, acum mulți ani.Cel care a invocat acel moment a fost Gheorghe Mustață, liderul Peluzei NORD de la FCSB. ”Aduc eu aminte o fază, ai jucat atunci de nu ne-ai venit nouă să credem.

În semifinala cu Gaz Metan, n-a prea fost nimeni pe acolo, decât eu singur eram. Ați făcut antrenamentul pe Ghencea, te-a luat Olăroiu, îți aduc eu aminte. Ți-a spus că dacă trece de tine Eric de Oliveira te sparge”, a transmis Mustață.

”Serios, am stat jumate de oră cu domnul Olăroiu”, a confirmat Bănel Nicoliță acea discuție. ”Întrebarea ar fi cine să fie Olăroiu să-i spună asta lui Tavi Popescu?”, s-a întrebat retoric jurnalistul Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

”Poate să-i spună Pintilii, că are autoritate. Problema e când intri pe teren uiți ce instrucțiuni ai primit, înseamnă că tu ești de capul tău și nu mai meriți să stai pe teren. Îți bați joc de ăia care vin după tine și sunt și număr mare. Aici e problema. Ajungi când vrei să ajungi marele fotbalist, joacă fotbal tată.

Ca să ajungi să joci prin Anglia, Franța, Italia. Joacă fotbal. Altfel, pune ghetele în cui și du-te, că n-ai nicio șansă, despre asta vorbim”, a replicat Gheorghe Mustață, liderul suporterilor FCSB-iști. Se pare că Peluza NORD are ceva personal în ultima perioadă cu Tavi Popescu, ”perla” lui Gigi Becali care nu se regăsește.

Gigi Mustață, extrem de nemulțumit pe atitudinea lui Tavi Popescu

”Să vă spun ceva. Copilul este emotiv, plânge, pierde. Poate nu i-a ieșit cum a vrut, dar nu trebuie, gata, să plângem și să venim în fața galeriei, am plâns și gata. Nu! Suporterii nu mai acceptă lucrul ăsta. Gata cu plânsetele și cu astea. Nu se vede pe teren? Nu au ambiție.

Ambiția aia de fotbalist care în momentul în care intră să-și dea viața pe teren indiferent de ce se întâmplă. Alergi, faci ceva! Dacă nu se dăruiesc, asta le este soarta. Nu o să prindă contracte afară, nu o să poată să joace fotbal în Europa, la revedere!

Rămâi aici și stai să fii transferat de la o echipă la alta sau dat împrumut. Dacă te interesează doar banii, du-te la altă echipă sau du-te la Gigi Becali și spune-i așa: ‘Nu mă mai pricep la fotbal. Scade-mi salariul sau dă-mă împrumut”, a transmis Mustață în direct la FANATIK SUPERLIGA.

