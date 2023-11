Bănel Nicoliţă îl aşteaptă la cotitură pe Robert Niţă: “Vai de capul meu ce-i fac! E anul nostru”

Bănel Nicoliță a vorbit, de asemenea, despre partida dintre FCSB și FCU Craiova, de duminică 12 noiembrie, fiind convins că este momentul ca jucătorii să-și ia revanșa față de suporteri, după înfrângerea din etapa trecută cu Rapid.

Bănel Nicoliţă îl aşteaptă la cotitură pe Robert Niţă

Asta, în condițiile în care ultrașii de la Peluza NORD au anunțat că vor protesta după această înfrângere. ”Întâlnim o echipă foarte bună, nu va fi ușor, sper ca echipa să aibă reacție pozitivă după meciul pierdut cu Rapid. Sigur suporterii vor veni alături de echipă, unul dintre ei voi fi și eu.

Am văzut așa un mesaj de la Mustață, încă e alături de echipă, am terminat turul pe primul loc, mai avem un retur de jucat, nu trebuie să disperăm”, a declarat Bănel Nicoliță în direct la FANATIK SUPERLIGA.

În discuție a intervenit Cristi Coste, care l-a rugat pe Bănel să comenteze decizia ultrașilor de a protesta pentru acest meci. ”Ești de acord cu Peluza NORD, care i-a certat după meci pe jucători?”, a întrebat Coste. ”E derby și eu am pățit, toată echipa a fost criticată.

Un derby de România, când joci cu Rapid sau Dinamo, cum îl pierzi?”, a replicat Nicoliță, lăsând să se înțeleagă că este de acord cu supărarea fanilor. Mai mult, Bănel Nicoliță a recunoscut că a fost tachinat de prietenul său Robert Niță, însă îi va veni acestuia de hac în retur, când FCSB va învinge cu siguranță în Giulești.

”Suporterii și-au dorit foarte mult să câștigăm meciul cu Rapid. Ați văzut la final ce mi-a făcut Niță. Am pierdut, asta e. Va veni momentul când o să pot să-l atac. Ca untu pe pâine aștept. Cu siguranță FCSB va fi campioană, e anul nostru indiferent.

Nu vedeți și CFR a avut șansa să treacă pe primul loc și nu a trecut”, a completat Nicoliță. Jurnalistul Alin Buzărin crede, de asemenea, că este momentul ca FCSB să câștige campionatul, pentru că nu există nicio altă echipă capabilă să facă asta.

”Am scris și eu, dacă nu acum atunci niciodată! La Rapid le-a plecat Mutu, CFR-ul cu antrenor nou, sistem nou cu 3 pe fund după Petrescu, Craiova în jos”, a remarcat Alin Buzărin. ”Craiova lui domnul Rotaru nu cred că are forța necesară. Eu am spus înainte de campionat, FCSB, CFR, Craiova lui Rotaru și Rapid”, a fost de acord Bănel Nicoliță.

Bănel Nicoliță, mesaj pentru Robert Niță