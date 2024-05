din acest sezon. Cipriotul a pus cu adevărat umărul la treabă și i-a ajutat pe “roș-albaștri” să devină campioni. Despre antrenorul de la FCSB a vorbit și Mihai Stoichiță care a făcut câteva dezvăluiri interesante.

Mihai Stoichiță a dezvăluit ce poreclă i-a dat Elias Charalambous și cum l-a cunoscut pe antrenorul lui FCSB: “Așa îmi spune când ne vedem”

Mihai Stoichiță a povestit cum s-a întâlnit cu antrenorul de la FCSB. Oficialul FRF a susținut că Elias Charalambous i-a oferit și o poreclă de pe vremea când Stoichiță antrena în Cipru și care are legătură cu sistemul de joc folosit de fostul tehnician.

Pe lângă caracterizarea pozitivă pe care i-a făcut-o directorul tehnic de la FRF lui Charalambous, acesta a confirmat și ceea ce a spus Răzvan Burleanu despre antrenorul lui FCSB. Stoichiță mărturisește că, într-adevăr, cipriotul este printre puținii tehnicieni din România care merge la meciurile echipelor naționale de juniori.

“Charalambous e un băiat foarte educat. Eu îl știu din Cipru, când juca acolo și când am stat eu 4 ani pe acolo. A fost un jucător excepțional la nivelul Ciprului. Pentru Cipru a fost unul dintre cei mai buni jucători.

Are și un caracter frumos. De când a venit FCSB am vorbit de mai multe ori cu el. El îmi zice mie ‘Mister 3-4-3’. Când m-am dus în Cipru eu am implementat acest sistem și a fost o noutate pentru ei.

Aseară am stat de vorbă cu un prieten de-al lui din Cipru, un agent care a venit special pentru acest meci. Un foarte bun prieten de-al lui Elias. Și acolo m-am întâlnit cu el. Vine cu Pintilii la toate meciurile de la naționalele de juniori”, a spus Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

Dezvăluiri din culise despre rolul lui Mihai Pintilii la FCSB și relația cu antrenorul principal

. Florin Gardoş a făcut dezvăluiri despre relaţia de prietenie dintre cei doi.

“Am discutat mult de Pinti cu jucători, înainte să vină Elias Charalambous. Dacă un jucător nu evolua, mergea şi îi spunea asumat: ‘Asta s-a întâmplat, asta a decis patronul. Tu antrenează-te, că rândul tău va veni. Nu poţi sta bosumflat să strici atmosfera la echipă’.

În comparaţie cu alţi antrenori care spuneau: ‘E decizia mea, aşa am vrut eu să jucăm’. Contează foarte mult, fotbalistul nu e fraier. Simţi când se întâmplă lucrurile astea.

Să ştiţi că şi relaţia dintre cei doi, dintre Pintilii şi Charalambous este foarte bună. Chiar discutam, a fost turneul de tenis, Ţiriac Open. Voia să vină într-o zi, Pintilii cu Elias Charalambous”, a spus Gardoş la FANATIK SUPERLIGA.

