„Te-ai îmbogățit din antrenorat?”. Marius Șumudică a dezvăluit unde câștiga 3 milioane de euro anual!

Invitat specia al lui Horia Ivanovici într-o ediție specială a emisiunii Marius Șumudică a dezvăluit câți bani a câștigat în cariera de antrenor și a spus numele echipei care i-a oferit cel mai mare salariu anual: Al Shabab din Arabia Saudită.

Marius Șumudică, salariu de 3.000.000 de euro anual la Al Shabab

Liber de contract după despărțirea de turcii de la Gaziantep, Marius Șumudică este văzut de mulți drept antrenorul potrivit să o preia pe Rapid începând de sezonul viitor. a primit semnale că va fi „convocat” la o în această săptămână și e nerăbdător să treacă din nou la treabă.

Tocmai a refuzat o ofertă din Iran, de la o echipă ce-i oferea un salariu anual de două milioane de euro și e convins că nu va obține niciodată acești bani în România. La Rapid, însă „Șumi” susține că banii nu mai contează pentru el în acest moment, deoarece s-a realizat din punct de vedere financiar.

„Nu ai viață ușoară ca antrenor… Dar măcar a meritat? Ai făcut bani din antrenorat? Te-ai îmbogățit? Ești un om care stai pe milioane de euro?”, l-a luat direct moderatorul Horia Ivanovici pe Șumudică în interviul „unu la unu” de la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

„Nu m-am îmbogățit… Nu sunt la nivelul celorlalți, cred că sunt foarte mulți înaintea mea. Dar dacă mâine m-aș opri și nu aș mai antrena, și eu și familia mea nu avem nicio grijă. Nu știu dacă două vieți, dar nu avem nicio problemă…

Da, am făcut milioane din antrenorat… Dacă eu la Raed am avut două milioane pe an salariu. Cel mai mare contract l-am avut la Al Shabab, în Riad. 3 milioane de euro pe an. Cu tot cu staff-ul.

În rest, și în Turcia câștigam bine. Luam peste un milion, un milion și ceva, dar acolo aveam bonusuri foarte mari. Eu în Turcia, la fiecare punct câștigat luam 5.000 de euro. Luam 15.000 la victorie plus prima pe care o promitea bașkanul. Nu exista joc la care eu să nu iau 20.000 de euro la victorie”, sunt dezvăluirile de culise făcute de Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică despre clauzele de reziliere: „Niciodată nu lucrez fără!”

„Cu cine lucrezi? Cine-ți face contractele? Cred că e un aspect important ăsta în viața unui antrenor”, a vrut să afle mai multe amănunte moderatorul emisiunii pe care o puteți vedea și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la 17:30.

„Managerul meu. Cătălin Liță… El și cu avocații. Cu el lucrez de zece ani. Niciodată nu lucrez fără clauză de reziliere. Dar mi-ar conveni să n-am clauză de reziliere dacă semnez pe vreo trei ani. Că trebuie să-mi plătească tot contractul până la final.

Și atunci eu, fiind un antrenor vandabil, oricând aș putea să am o ofertă din Golf. Și nu aș putea să las clubul așa, dacă aș pleca… Aș semna în România mâine cu Unirea Urziceni, îți dau un exemplu… Clauză în oglindă. Mă dai afară, îmi dai atât, am plecat eu, îți dau atât.

E clar. Asta e prima condiție, nici nu discut altfel. Ăsta e respectul, ca să poți să lucrezi. Și cred că orice antrenor normal face asta. Cred că orice antrenor trebuie să aibă în contract o clauză de reziliere. De exemplu, ”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

