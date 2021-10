Bărbatul care l-a bătut pe fiul lui Carmen Dan și-a aflat pedepsa! ”Cocoșică” l-a altoit pe Darius pentru că acesta schimbase muzica într-o discotecă

Carmen Dan (51 de ani) a ocupat funcția de ministru de interne în trei guverne – Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Viorica Dăncilă – în perioada ianuarie 2017 – iulie 2019, mandatul ei fiind plin de momente controversate.

În aprilie 2019, într-o discotecă din comuna Butești (județul Teleorman), situată nu departe de orașul Videle.

Patronii discotecii l-au ascuns pe Darius în bucătărie

Ziariștii de la au relatat atunci desfășurarea evenimentelor. Aflat într-o discotecă din comuna Butești, Darius Dan a solicitat schimbarea muzicii, sătul de manelele care răsunau din difuzoare. Știind al cui băiat este Darius, cei responsabili cu muzica s-au conformat imediat.

ADVERTISEMENT

Numai că schimbarea de stil muzical i-a enervat teribil pe câțiva tineri aflați în discotecă. Unul dintre fanii manelelor l-a identificat pe Darius drept principalul vinovat în ecuație, așa că s-a năpustit asupra lui, lovindu-l cu pumnul. Speriați, patronii discotecii l-au recuperat din încăierare pe Darius Dan și l-au ascuns în bucătărie.

Potrivit sursei citate, existau informații că băiatul ministrului Carmen Dan ar fi pretins apoi 3000 de euro ca să-și retragă plângerea, lucru neconfirmat de poliție, care a declanșat imediat o anchetă.

ADVERTISEMENT

Bătăușul ”Cocoșică” a primit 180 de zile amendă

După doi ani de la justiția și-a spus cuvântul, procesul durând mai mult și pe motiv de pandemie, care a afectat și activitatea instanțelor.

”Solutia pe scurt: În baza art. 193 alin. (2) C. pen., cu aplic. art. 396 alin (1), (2) și (10) C. pr. pen. și cu referire la art. 61 alin. (4) lit. c) C. pen. condamnă pe inculpatul POTCOAVĂ GHEORGHE zis “Cocoşică”, cercetat în stare de libertate, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 9.000 lei, reprezentând 180 de zile amendă cu un cuantum de 50 lei/zi, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violente”, hotărau judecătorii acum câteva luni.

ADVERTISEMENT

Băiatul lui Carmen Dan nu a vrut despăgubiri

”În temeiul art. 63 alin. (1) C.pen., atrage atenţia inculpatului că, în caz de neexecutare cu rea-credinţă, în tot sau în parte, a pedepsei amenzii, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoarea. Pune în vedere inculpatului că, potrivit art. 559 alin. (1) Cod procedură penală, are obligaţia să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea din cadrul Judecătoriei Videle, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri”, așa suna decizia magistraților în cazul bătăușului lui Darius Dan.

”Ia act că persoana vătămată DAN DARIUS COSTIN nu s-a constituit parte civilă. În temeiul art. 274 alin. (1) Cod de procedură penală, obligă pe inculpatul POTCOAVĂ GHEORGHE la plata sumei de 350 de lei (din care 250 de lei aferente cheltuielilor efectuate în faza de urmărire penală) cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat”, încheiau judecătorii.

ADVERTISEMENT

În mai 2021, europarlamentarul USR PLUS Vlad Gheorghe a declarat că fostul ministru Carmen Dan și-a găsit un job bine plătit. ”Ne-a gazat, acum s-a angajat – Carmen Dan are salariu gras. Un alt soldat credincios al lui Daddy a fost ”recuperat” de pe linie moartă şi a primit o sinecură pe măsura serviciilor prestate pentru şefu’”, a dezvăluit europarlamentarul.

”Carmen Dan şi-a găsit o slujbă la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. Mai precis, la Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale – Infonot, care se ocupă cu organizarea şi funcţionarea tuturor registrelor naţionale notariale”, a declarat atunci Vlad Gheorghe.